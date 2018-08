Umfahrung Kastelbell

Kastelbell - Der zweitlängste Tunnel Südtirols zur Umfahrung von Kastelbell und Galsaun wurde in Kastelbell im Detail vorgestellt. Die Arbeiten sollen im Herbst beginnen.

Am 8. August wurde auf Schloss Kastelbell die Umfahrung für Kastelbell und Galsaun präsentiert.



Als Jahrhundertprojekt, das die Mobilität weiter verbessern und die Dörfer positiv verändern werde, bezeichnete BM Gustav Tappeiner die Umfahrung: „Es bringt neue Chancen für die Entwicklung des ländlichen Raums, für die Wirtschaft und die Lebensqualität“, sagte Tappeiner.

Mit dem Bau der Umfahrungsstraße, den bereits begonnenen Arbeiten zur Elektrifizierung der Vinschger Bahn und der Übernahme von Kompetenzen für den Stilfserjoch Nationalpark seien die wichtigsten Vorhaben für den Vinschgau umgesetzt oder in Umsetzung, so LH Arno Kompatscher. Auch Verkehrslösungen für Rabland, Töll und Forst sollen folgen.

Mobilitätslandesrat Mussner verwies auf die vielen Fahrzeuge, 13.200 pro Tag im Durchschnitt, Tendenz steigend, die trotz dem guten Funktionieren der Bahn auf der Staatsstraße durch den Vinschgau unterwegs sind.

Wenn die gerade laufenden Überprüfungen des Zuschlags an die Bietergemeinschaft E.MA.PRI.CE AG und Passeirerbau GmbH positiv ablaufen, können die Arbeiten für die Umfahrung Kastelbell noch innerhalb Oktober übergeben werden. Dabei wird bei der Besetzung der erforderlichen Flächen auch auf die Bedürfnisse der Grundeigentümer (Obsternte) Rücksicht genommen.

Wie Ressortchef Valentino Pagani erklärte, beginnt die 3,36 Kilometer lange neue Umfahrungsstraße von Westen kommend kurz vor dem Schloss Kastelbell und mündet im Osten auf der Höhe der Gewerbezone Galsaun wieder in die bestehende Staatsstraße. Mit 2495 Metern Länge wird es der zweitlängste Tunnel des Landes, mit insgesamt vier Fluchtstollen und vier Pannenbuchten sowie zwei neue Anschlusspunkte an die bestehende Staatsstraße. Der östliche Anschlusspunkt wird als Kreisverkehr ausgebildet und befindet sich etwa auf der Höhe der Industriezone Galsaun, der zweite Anschluss wird als T-Knoten ausgebildet und liegt rund 450 Meter westlich von Schloss Kastelbell.

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich insgesamt vier Jahre. Dabei werden zuerst die Arbeiten zwischen Anschluss Ost und Ostportal in Angriff genommen. Zeitlich etwas versetzt soll dann mit den Arbeiten am Westportal und mit dem Tunnelvortrieb von Osten her begonnen werden. Vorgetrieben wird der Tunnel durch Sprengung und Grabung.