Klingende Hommage an die Palabir

Glurns - Die Vinschger Palabira Tage in Glurns sind längst zur Tradition geworden. Die jährliche Hommage an die süße Frucht ist gleichzeitig eine Hommage an das einzigartige mittelalterliche Städtchen mit seiner Geschichte und seiner Kultur.

von Magdalena Dietl Sapelza

Der Abschluss der diesjährigen Vinschger Palbira-Tage in Glurns vom 8. bis 16. September 2018 stand am Palabira-Sunnta im Zeichen von Gesang und Musik.

Zu Gast war Sender RAI-Südtirol, der mit Live-Berichten über Geschichtliches, über behutsam getätigte Sanierungen, über aktuelle Geschehnisse, Musik und Gesang die Hörerinnen und Hörer in ganz Südtirol erfreute. Im Radio zu hören waren der Vinschger Chor, die Obervinschger Tanzlmusi, die Glieshof Musi. Das Programm für die „Palabira-Tage“, vom Ok-Team-Palabir mit Bildungsausschuss und zahlreichen Vereinen auf die Beine gestellt, war wiederum eine ansprechende Mischung mit Kulturellem, Kulinarischem und Geselligem. Und der Wettergott war gnädig gestimmt und bedachte die Veranstaltung mit warmen Temperaturen und Sonnenschein. Zahlreiche Interessierte nutzten im Laufe der Woche die Gelegenheit zu einem Besuch in Glurns, und sie nutzten die die vielen Angebote. Das Programm reichte vom Markttag und geselligem Abend mit kulinarischen Köstlichkeiten von der Palabir zum Auftakt, über Vorträge rund um das Reisen aus drei Jahrhunderten, um Geschichte und Garten, bis hin zu Kultur-Natur-Wanderungen, Lesungen im Wirtshaus und Kunstprojekten im Rahmen von Glurns Art Point. Das „Glunser Stadtlsingen am Palabira Sunnta ließ die Herzen der Musikfreunde höher schlagen. In der Laubengasse, am Stadtplatz und in der Kirche servierten unzählige Chöre und Musiker Lieder und Instrumentalstücke vom Feinsten. Imposant war zum Abschluss das gemeinsame Singen auf dem Stadtplatz bei dem die Besucherinnen und Besucher freudig mit einstimmten.