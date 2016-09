Obervinschger Imker zeigen was sie können

Vinschgau - Der Imker-Bezirk Obervinschgau feiert sein 150. Jubiläum mit unterschiedlichen Veranstaltungen in den Ortsgruppen. In Taufers i. M. dreht sich am 17. September alles um Wachs und Propolis.

von Magdalena Dietl Sapelza

Jede Ortsgruppe organisierte zum Jubiläum eine Veranstaltung rund um Bienen und Honig. Viel Anklang fanden bisher zum Beispiel die Alpenrosenwanderung in Langtaufers und die Kräuterwanderung in Mals.



Am Samstag Vormittag, den 17. September, dreht sich in der neuen Turnhalle von Taufers i. M. alles um Wachs und Propolis. Besucherinnen und Besucher können beim Wachsformen selbst Hand anlegen und Wissenswertes über Propolis erfahren.

Die von den Bienen gesammelte, harzartige Masse wird als natürliches Heilmittel mit antibakterieller und antiviraler Wirkung geschätzt. Propolis beschleunigt die Wundheilung, bekämpft Hautpilze und soll sogar das Wachstum von Tumoren hemmen (erprobt wurde das bei Ratten). „Propolis hat noch ein großes Potential. Denn bis heute sind erst 30 Prozent der Propolis-Wirkstoffe erforscht“, sagt Christian Hörtnagl. Er ist Imker-Ortsobmann in Taufers i. M. Hörtnagl und will die Veranstaltung dazu nutzen, der Bevölkerung einen Einblick in die abwechslungsreiche Arbeit des Imkers zu geben. Ansprechen will er junge Menschen. „Wir brauchen junge Imker, denen wir altes Wissen weitergeben können“, unterstreicht Hörtnagl. Das Jahr 2016 bezeichnet er als zufriedenstellendes Honig-Jahr. Die Varroa-Milbe konnte in Schach gehalten werden und der Bär, der im Frühjahr Bienenstöcke geplündert hat, ist verschwunden. Sorgen bereiten den Imkern nach wie vor die Pestizide. „Lösungen können wir nur in Zusammenarbeit mit den Obstbauern finden, und wir sind auf einem guten Weg“, sagt Hörtnagl.

Höhepunkt der Jubiläumsfeiern sind die „Honig-Tage“ am 14. 15. und 16. Oktober in „aquaprad“. Neben der Bewertung des Honigs von 220 Imkern aus ganz Südtirol wird es Work-Shops und Vorträge geben. Zu Gast ist beispielsweise die Honig-Expertin und Autorin Renate Frank (D). Sie spricht über die gesundheitliche und heilende Wirkung des Honigs und gibt praktische Tipps.