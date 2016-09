Prad feiert - 150 Jahre Musikkapelle

Prad am Stilfserjoch - Die Musikkapelle Prad feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Neben einem Jubiläumskalender und einer Fotoausstellung, gab es auch ein Jubiläumskonzert. Als Höhepunkt der ganzen Feierlichkeiten wurden am 4. September ein Jubiläumsfest und ein großer Festumzug organisiert. Die Vereine des Ortes und viele Musikkapellen haben sich daran beteiligt.

von Heinrich Zoderer



Die Musikkapelle ist der älteste Verein in Prad. Das Jubiläumsjahr begann bereits am Cäciliensonntag 2015.

Dabei wurde ein Kalender mit 12 Monatsblättern und Fotos von den 45 Musikanten und Marketenderinnen präsentiert. Elmar Brunner ist es gelungen, die Musikanten mit den verschiedenen Instrumenten auf besondere Weise zu fotografieren. Beim Jubiläumskonzert am 2. April wurde der Kapellmeister Alois Kuntner geehrt und es gab die Uraufführung des Blasorchesterwerkes „Prada“ mit Szenen aus Heimat und Brauchtum. Eine intensive Vorbereitungszeit benötigte der junge Obmann Fabian Theiner mit seinem Organisationskomitee zur Durchführung des Jubiläumsfestes Anfang September. Bei der Messfeier auf dem Platz vor der Kirche wurde die neue Vereinsfahne geweiht. In den Ansprachen betonten sowohl der Reg. Ass. Josef Noggler, der BM Karl Bernhart als auch die Verbandsspitze des VSM die Wichtigkeit der Musikkapelle für das öffentliche und kirchliche Leben. Beim anschließenden Festumzug mit insgesamt 42 Gruppen und mehreren Festwagen beteiligten sich die Prader Vereine, viele Musikkapellen aus dem Vinschgau, zwei Kapellen aus der Partnergemeinde Neu Ulm, die Musikkapelle Aldein, die Fraktion Lichtenberg und die kleine Ortschaft Agums. Auf dem Weg von der Pfarrkirche durch die Ortschaft bis zum Festplatz spielten die Musikkapellen, es wurde getanzt und viele Vereine präsentierten sich auf originelle Weise. Nicht nur die vielen Ehrengäste aus der Politik und vom VSM, sondern auch die Bevölkerung aus Prad und den umliegenden Orten verfolgten den Festumzug und applaudierten den vorbeiziehenden Gruppen. Im großen Festzelt wurde die 180 Seiten umfassende Festschrift präsentiert. Der Vereinschronist Georg Wallnöfer und der Obmann Fabian Theiner haben viele Informationen über die Geschichte und die verschiedenen Aktivitäten der Kapelle zusammengetragen und in der reich bebilderten Festschrift veröffentlicht.

Weitere Bilder: