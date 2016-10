Die Elektrifizierung ist gestartet

Vinschgau/Bozen - Mit dem 10.10.2016 ist die Elektrifizierung der Vinschgerbahn tatsächlich gestartet und in die Bauphase getreten. Die Forderungen aus dem Vinschgau von vielen Seiten, die Verhandlungen auf politischer Ebene, die Suche nach und das Bereitstellen von Geldern hat ein Ende gefunden und nun wird’s konkret.



Das erste Baulos geplant hat die Bietergemeinschaft EUT-ILF-Pohl & Partner und die Arbeiten sind seit kurzem vergeben. Die Arbeiten sind alle von der Südtiroler Transportstrukturen AG (STA), die die Bahnlinie im Vinschgau betreibt, vorbereitet worden und die STA wird sie bis zum Abschluss koordinieren und begleiten. Im Aufsichtsrat der STA ist mit dem Wirtschaftsberater Lothar Agethle auch ein Vinschger vertreten.

Vorerst werden die Bahnsteige an den Bahnhöfen Spondinig, Laas und Schlanders verlängert. Für den Einsatz der sechsteiligen Flirt-Züge, die nach dem Abschluss der Elektrifizierung kommen werden, müssen alle Bahnsteige in den nächsten zwei Jahren verlängert und an einigen Bahnhöfen Unterführungen errichtet werden.

Wegen dieser Verlängerung der Bahnsteige in Spondinig, Laas und Schlanders wird es eine erste Teilsperre der Vinschgerbahn geben. Am 8., 9., 10. und 11. Dezember wird der Vinschgerzug von Mals bis Schlanders nicht fahren - es gibt dann einen Schienenersatzverkehr bzw. einen Busdienst zwischen Mals und Schlanders. Von Schlanders in Richtung Meran fährt der Zug an diesen Tagen regulär.

Die Finanzierung von rund 66 Millionen Euro für die gesamten Arbeiten für die Elektrifizierung ist mittlerweile gesichert. Ende September hat die Landesregierung beschlossen, ein Darlehen von 26 Millionen Euro bei der Europäischen Investitionsbank aufzunehmen. Mit dem Beschluss der Landesregierung werden zur bisherigen Finanzierung außerdem weitere 22,5 Millionen Euro für die Jahre 2019 und 2020 über die Landesabteilung Mobilität für die Elektrifizierung der Vinschger Bahn zweckgebunden. Bereits im Juli 2016 wurden rund 13,6 Millionen für Arbeiten in den Jahren 2016 bis 2019 beschlossen und allein für 2016 stehen bereits 3,9 Millionen Euro bereit. In den nächsten drei Jahren kann also im Vinschgau elektrifiziert werden.

Einen offiziellen Startschuss mit dem für Mobilität zuständigen Landesrat Florian Mussner für die Arbeiten an der Elektrifizierung der Vinschgerbahn wird es anfangs November geben. (eb)