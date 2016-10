Den Siegerpaaren alles Gute

Vinschgau - Heiraten - Es war ein spannendes Rennen, das Voting auf unserer Homepage über das schönste Hochzeitsfoto und mit einer unerwartet großen Beteiligung.

Die Brautpaare haben ihre Fans mobilisiert, über Facebook, über SMS und weiß Gott wie noch.

Der Siegerpreis - ein Galadinner im Traditions-Gasthof Mohren&Plavina in Burgeis geht an Karin Moriggl und Werner Gruber, die am 21. Mai 2016 in Tanas geheiratet haben. Mit insgesamt 1538 Stimmen haben sich die Jungvermählten an die Spitze gesetzt. Glückwunsch und guten Appetit wünschen wir vom Vinschgerwind.

Auf den zweiten Platz mit insgesamt 1183 Stimmen gelandet sind Daniela Telfser und Davide Trullu, die sich am 16. Juli in Marienberg das Ja-Wort gegeben haben. Für den zweiten Platz hat uns das Bettenhaus Graber in Schlanders einen Gutschein von 100 Euro zur Verfügung gestellt. Kuscheliges wünschen wir den Zweitplatzierten.

Mit insgesamt 749 Stimmen haben Martina Gurschler und David Niederegger den dritten Platz erobern können. Sie haben am 28. Mai 2016 in Prad am Stilfserjoch geheiratet und sie dürfen sich über einen Gutschein von 100 Euro, den Sportmode Ziernheld aus Burgeis zur Verfügung stellt, freuen.

Allen anderen Brautpaaren wünschen wir natürlich auch alles Gute. Die Siegerbrautpaare können sich die Gutscheine im Büro des Vinschgerwind - nach Vereinbarung - in den nächsten Tagen abholen.