Es geht in Richtung Fusion - ohne Folie

St. Valentin auf der Haide - Im Oberland, also in der Gemeinde Graun, ist es beschlossene Sache, dass die beiden Liftgesellschaften Haider AG und Schöneben AG in Fusionsgespräche eintreten. Bei der außerordentlichen Vollversammlung der Haider AG am vergangenen Donnerstag unter dem Vorsitz von Heinrich Müller stimmten 923.527 Aktien mit Ja.

3.181 mit Nein. Die Gemeinde Graun hätte mit ihrem Aktienanteil von knapp 60 Prozent den Beschluss im Alleingang durchdrücken können. Es war aber dem Gemeindereferenten Franz Prieth, der für die Gemeinde Graun im Verwaltungsrat der Haider AG sitzt, ein Anliegen, dass die Richtung Fusion auch von den Aktionären mitgetragen werde und das Wahlergebnis sei deshalb aus ideologischen und demokratischen Gründen ein wichtiges Signal für die Legitimierung bei den anstehenden Verhandlungen. 15 Unterzeichner einer Resolution forderten den Erhalt und den Betrieb der Gesamtanlage, also den Erhalt auch der oberen Lifte und das ohne Belastung für die Fraktion St. Valentin und der Aktionäre.

Weil es im Vorfeld zu Rücktritten von drei Verwaltungsräten gekommen ist (der Vinschgerwind hat als einzige Zeitung berichtet), musste bei der Vollversammlung auch ein neuer Verwaltungsrat gewählt werden. Gewählt wurden Martin Mall, Michaela Hohenegger und Frowin Stecher. Komplettiert wird der Verwaltungsrat mit Franz Prieth für die Gemeinde Graun und Elmar Prenner für die Fraktion St. Valentin. Der neue Präsident der Haider AG wird dann intern gewählt.

Ohne Paukenschlag in wichtigen Dingen kommt das Oberland offenbar selten aus. Einen solchen gab es bei der Neuwahl des Verwaltungsrates der Schöneben AG am vergangenen Samstag. Nachdem die Aktionäre bei der Vollversammlung alle dafür waren, mit den Haidern Fusionsgespräche aufzunehmen, wurde Oswald Folie, der langjährige (mehr als 30 Jahre) Präsident der Schöneben AG - und im Lande der dienstälteste Skiliftpräsident - nicht mehr in den Verwaltungsrat gewählt. Den neuen Verwaltungsrat in Schöneben bilden ab sofort Christian Maas, Andreas Lechthaler, Johannes Plangger, Christoph Federspiel, Roman Patscheider, Franz Prieth und Eduard Fritz.

Damit, so offenbar das Signal, soll ein doppelter Neustart in der Gemeinde Graun angebahnt werden: Ergebnisoffene Fusionsgespräche unter der Regie von gleich zwei neuen Präsidenten der beiden Liftgesellschaften.

Innerhalb 2016 sollen erste Richtungs-Ergebnisse dieser Fusionsgespräche vorliegen. (eb)