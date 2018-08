„Karl Plattner war mein großes Vorbild“

Die Begegnung mit Karl Plattner prägte den Lebensweg des Malers Duri Fasser aus Müstair entscheidend. Auf Anregung des bekannten Malser Künstlers ermöglichte ihm die Mutter den Besuch der Kunstgewerbeschule in Zürich. Dort holte er sich das Rüstzeug für seine künstlerische Laufbahn, auf der er sich bis heute bewegt.

von Magdalena Dietl Sapelza

An der Fassade des Hotels „Münsterhof“ in Müstair stand im Frühjahr 1964 ein Baugerüst auf dem ein Maler stand und eine riesige Zeichnung an die Mauer skizierte, die die Besitzerfamilie zeigt.

Es war Karl Plattner. Der damals 15-jährige Duri Fasser hatte eben die Malerlehre bei seinem Onkel Josef Falett angetreten und war fasziniert. Er beobachtete den Künstler. Hie und da legte dieser eine Pause ein und zog genüsslich an seiner Pfeife. Schon kurz darauf fragte Plattner bei Duris Arbeitgeber nach einem Gehilfen. Und der Lehrling Duri erhielt die Möglichkeit, dem Künstler über die Schultern zu schauen und unter seiner Anleitung auch am Fresko mitzuarbeiten. „Das war eine Ehre und lebenswichtig für mich“, sagt Duri. „Karl Plattner war mein großes Vorbild. Er hat mein künstlerisches Talent erkannt und zu meiner Mutter gesagt, sie solle mich doch auf die Kunstschule schicken.“ Die Mutter befolgte den Rat und ermöglichte ihrem Sohn nach dem Abschluss der Malerlehre den Besuch der Kunstgewerbeschule in Zürich, trotz knapper Kasse.

1968 begann Duri dort seine Ausbildung. Er lebte bescheiden, wohnte in einem kleinen Zimmer bei einer Vermieterin, malte seine ersten Bilder und schuf Modellierarbeiten. Für einen Dachs aus Gips erhielt er einen ersten Preis. Hie und da verdiente er sich einige Schweizer Franken als Anstreicher. Seine Eltern und die vier Geschwister sah er nur selten. Erst nach dem Abschluss der vierjährigen Ausbildung kehrte er ins Münstertal zurück. Dort hielt sich zu dieser Zeit der Künstler Paul Hettinger auf. Mit ihm verbrachte Duri einen Sommer lang auf der Alp Mora. „Meine Mutter hat das vermittelt“, erklärt er. „Hettinger hat mit mir die Natur studiert und mir gezeigt, wie man Landschaften, Blumen und Gräser auf`s Papier bringt“. Duri war in der Folgezeit sehr kreativ und malte viel, musste aber erkennen, dass es schwer sein würde, von der Kunst zu leben. Deshalb eröffnete er 1974 seinen Malerbetrieb in Müstair. „Nun habe ich endlich Geld verdient“, sagt er. Künstlerisch bildete er sich ständig weiter, obwohl die Zeit oft knapp war. Er beschäftigte sich gerne mit dem Schaffen des österreichischen Künstlers Thomas Riss, den er genauso verehrt wie Plattner. Besonders knapp war die Zeit, nachdem er auch als Ehemann und Vater von drei Kindern gefordert war, für die er nach der schweren Erkrankung seiner Frau alleinige Verantwortung übernehmen musste. Die Frau kam zur Betreuung in ein Heim. „Das war ein sehr trauriger Einschnitt in meinem Leben“, bekennt Duri. Beim Malen konnte er sich ablenken. Er entwickelte eine Vorliebe für Landschaftsmotive und alte Höfe. Unzählige bäuerliche Gebäude hielt er im Laufe der Jahre authentisch auf Leinwand fest, so auch viele alte Hofstellen im Vinschgau. „Es ist mir wichtig, die alten Bauernhäuser mit hundertjähriger Geschichte festzuhalten, denn schon bald könnten sie verschwunden sein“, betont er. Er skizziert die Gebäude vor Ort und malt daheim in seinem Atelier weiter. Seine erste Ausstellung eröffnete er 1993 in der Chasa Jaura in Valchava. Es folgten weitere in Chur und Kastelbell. 1999 schuf er auch das Logo für das Gedenkjahr „500 Jahre Calvenschlacht“. 2016 gab Duri seinen Malerbetrieb auf und zog als Pensionist von Müstair nach Valpaschun, einem Weilen oberhalb von Valchava mit sieben Häusern und einem Stall. „Wir sind dort nur noch zu dritt“, lacht er.

Er lebt allein in seinem alten Haus und fühlt sich wohl. „Hier finde ich meine Ruhe, um in meinem Atelier kreativ zu arbeiten, und das möchte ich auch noch lange tun“, meint er. Auch seine neuesten Werke sind dort entstanden. „Wenn ich Menschen treffen will, fahre ich ins Tal, oft auch in den Vinschgau oder nach Meran“, sagt er. Duri schwärmt von Südtirol, wo er nicht nur in Künstlerkreisen bekannt ist. „Überall treffe ich auf Freunde und Bekannte, die mich spontan auf ein Glasl einladen“, scherzt er.

In Duris Haus hängen drei Bilder von seinem großen Mentor Karl Plattner. Diese erinnern ihn täglich an die erste Begegnung mit dem großen Meister auf dem Baugerüst an der Fassade des Hotels „Münsterhof“.