Im vorderen Feld etabliert

Ein echtes Schützenfest erlebten die Zuschauer beim mit Spannung erwarteten Oberligamatch des SSV Naturns gegen den FC Obermais. Doch nicht die Vinschger waren es, die das Leder gleich fünf Mal in das gegnerische Tor beförderten, sondern der Kontrahent aus dem Burggrafenamt. Am Ende gab es eine 0:5 Heimniederlage, die jedoch die Leistung der Naturnser in der Hinrunde nicht im Geringsten schmälert.

Von Sarah Mitterer

Jeder Aufsteiger bekommt diese typische Fußballfloskel zu hören, ob er es will oder nicht: Das 2. Jahr nach dem Aufstieg ist immer das schwerste.

Nach der erfolgreichen Saison 2015/16, in der die Naturnser das Sensationsteam der Oberliga waren und mit Platz 4 die erfolgreichste Oberligameisterschaft der Vereinsgeschichte feierten, wurde auch den Gelb-Blauen im Vorfeld eine schwierige Saison prognostiziert. Mit einem etwas veränderten Kader startete man in das „verflixte zweite Jahr“. Die größte Änderung fand auf der Trainerbank statt, wo seit Herbst Roberto Cortese das Kommando über hat. Fünf Abgänge musste man verkraften, dafür rückten sieben neue Spieler, davon vier aus der eigenen Jugend, in den Kader. Die Erwartungen von Seiten der Fans und auch der Mannschaft waren sehr hoch. Und diese wurden erfüllt. Vom ersten Spieltag an zeigte sich Naturns hochmotiviert und wollte beweisen, dass man eine weitere Saison vorne mitspielen kann. Schaut man nun nach 15 Spielen die Tabelle an, so sieht man, dass dies dem Vinschger Team gelungen ist. Mit 23 Punkten belegt der SSV aktuell Platz Sechs. Hätte man das letzte Hinrundenspiel, das Heimmatch gegen Obermais, gewonnen, so wäre es gar Platz vier geworden.

Über 900 Fußballfans lockte der Fußballleckerbissen Naturns gegen Obermais in die Naturnser Sportzone. Dass es am Ende jedoch eine so klare Sache für die Gäste werden würde, hätte sich wohl keiner erwartet. Nach einem starken Start der Gelb-Blauen nutzten die Obermaiser eine Unachtsamkeit der Hausherren zur Führung und nahmen das Zepter in die Hand. Innerhalb von nur 13 Minuten zog der Gegner auf 3:0 davon. In der zweiten Halbzeit musste man noch zwei weitere Gegentore hinnehmen, und so geht der SSV mit einer 0:5 Pleite in die Winterpause. Trotz dieser unerwartet klaren Niederlage können die Naturnser zufrieden mit der Hinrunde sein, denn man hat gezeigt, dass der Erfolg aus dem Vorjahr keine Eintagsfliege war.

Allzulange müssen die Fußballfans nicht auf den beliebtesten Mannschaftssport der Welt verzichten. Bereits am 29. Jänner geht es weiter und die Vinschger dürfen sich auf einen weiteren sehr interessanten Schlagabtausch freuen, denn Naturns empfängt an diesem Tag den SSV Brixen.