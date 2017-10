Die Liga der Vinschger

Vinschger Derbys an jedem Wochenende. In der 2. Fußball-Amateurliga kann man von einer Vinschger Vorherrschaft sprechen. Sieben von zwölf Teams – als mehr als die Hälfte der Mannschaften - stammen aus dem Vinschgau. Für die Fußballfans in unserem Tal ist diese Liga ein echter Derbytraum. Einige brisante Duelle wurden bereits zum Auftakt ausgetragen und so mancher Lokalrivale hat dem Derbygegner den Saisonstart ordentlich vermiest.

Von Sarah Mitterer

Derbys sind das, worauf sich ein Fußballfan immer freut. Es sind stets Spiele mit einer einzigartigen Atmosphäre, die im Vorfeld bereits für viel Zündstoff sorgen.



Zu echten Prestige-Duellen kommt es so ziemlich an jedem Fußballwochenende in der 2. Amateurliga. Sieben Teams aus dem Vinschgau - Oberland, Mals, Laatsch/Taufers, Schluderns, Prad, Kastelbell-Tschars und Plaus - sorgen für Derby-Stimmung vom ersten Spieltag an und kämpfen um den Titel und den damit verbundenen Aufstieg in die 1. Amateurliga. 23 Vinschger Begegnungen gibt es in der Hinrunde und auf ebenso viele dürfen sich die Fans in der Rückrunde im Frühjahr freuen.

Die ersten drei Spieltage hatten schon einiges an Zündstoff in sich. So standen sich insgesamt sieben Mal zwei Vinschger Teams auf dem Fußballfeld gegenüber.

Bereits am ersten Spieltag ging es heiß her. Gleich zu Beginn gab es den Kracher Mals gegen Laatsch/Taufers, wobei den Malsern ein 2:1 Auswärtssieg gelang. Plaus besiegte vor eigenem Publikum Kastelbell-Tschars mit 3:1. Eine Woche später empfing Mals den FC Oberland und kassierte eine schmerzhafte 0:1 Niederlage in den letzten Spielminuten. Im brisanten Duell Prad gegen Schluderns, bei denen der Unparteiische kurz vor Schluss noch zwei rote Karten – eine pro Seite- verteilte, gab es keinen Sieger und das Match endete 1:1. Auch eine Woche später musste sich Schluderns mit einem 2:2 Ausgleich gegen Mals zufrieden geben, während Prad gegen die bis dato ungeschlagenen Plauser den ersten Sieg (4:2) in der neuen Saison holte. Auch Laatsch/Taufers konnte am dritten Spieltag die ersten drei Punkte feiern (2:1 gegen Olimpia Meran). Weiter auf den ersten Sieg wartet hingegen Absteiger Kastelbell. Nach zwei Auftaktniederlagen gelang den Kastelbellern, bei denen mit Domenico Narda ein wichtiger Stammspieler bis auf unbekannte Zeit ausfällt, gegen Tirol der erste Punktgewinn (2:2). Dabei zeigte das Team großen Kampfgeist und holte einen 0:2 Rückstand auf.

Eines ist klar, die 2. Amateurliga verspricht aus Vinschger Sicht sehr spannend zu werden, und man darf sich noch auf sehr viele interessante Begegnungen freuen.