Kleine Kicker vergnügen sich in den Sporthallen

Schluderns/Latsch - Die Hallenfußballturniere der kleinsten Vinschger Kicker der U-8 gehören seit Jahren zu den traditionellen Sportveranstaltungen im Winter. Ausgetragen wurden die Turniere Ende des vergangenen Jahres in Latsch und in Schluderns, organisiert von den Verantwortlichen des VSS-Fußball Vinschgau unter Karl Schuster und getragen von den Sportvereinen der beiden Orte.

Diese stellen die Hallen bereit und verköstigen die kleinen Fußballspieler. „Die Organisation hat wiederum bestens geklappt. Mein Dank gilt dabei vor allem den Präsidenten Werner Kiem in Latsch und Raimund Lingg in Schluderns sowie den Fußball Sektionsleitern Werner Schuler und Roman Telser“, so Schuster. An den Turnieren in Latsch und Schluderns beteiligten sich jeweils neun Mannschaften bestehend aus Buben und Mädchen. Ausgetragen wurden jeweils zwei Spiele. Im Frühjahr geht das Fußballspielen für den Nachwuchs auf dem grünen Rasen weiter. Neben dem Turnier in der Halle finden jährlich im Unter- und Obervinschgau weitere sechs Turniere im Freien statt. Zu einem lebendigen Fest wird dann das Abschlussturnier. Spielerisch werden die Kleinen im Rahmen dieser Initiativen an den Fußballsport herangeführt. Es geht dabei in erster Linie um Bewegung mit dem Ball und um viel Spaß. Doch nichts desto trotz spielen auch Ehrgeiz und Kampfgeist mit. Und es geht auch um eine sinnvolle Freizeitgestaltung, die von Seiten der Eltern große Unterstützung erfährt. Die Zuschauerränge waren in Latsch und in Schluderns mit anfeuernden Zuschauerinnen und Zuschauern gut gefüllt. (mds)