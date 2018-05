Mehrere Nervenkrimis beim letzten Match

Amateurligen - Die letzten 90 Minuten in den Amateurligen Südtirols versprachen vor allem aus Vinschger Sicht für Spannung. Gleich drei Vinschger Teams kämpften um den zweiten Platz in der 2. Amateurliga und dem damit verbundenen Ticket für die Entscheidungsspiele in Sachen Aufstieg.

Die beste Ausgangslage vor dem letzten Match hatte sich Oberland gesichert, das zwei Punkte mehr auf dem Konto hatte als Schluderns und Plaus, welches lange Zeit auf Titelkurs lag und sich durch die Niederlagen gegen ebendiese zwei Obervinschger Teams vom Titel verabschieden musste.

Hingegen ist der Abstiegskampf bereits entschieden und Laatsch/Taufers wird in der nächsten Saison in der 3. Amateurliga antreten.

Auch in der 3. Amateurliga fiel erst im letzten Spiel die Entscheidung, wer sich den zweiten Platz holt und die Entscheidungsspiele im Kampf um einen Aufstiegsplatz in die 2. Amateurliga bestreiten darf. Die beiden Hauptdarsteller in diesem Duell sind Goldrain und Laas. Die Laaser kämpften lange Zeit gegen Mölten/Vöran um den Titel, ließen aber wertvolle Punkte liegen und der Rückstand auf die Spitze wuchs so an, dass Mölten/Vöran nicht mehr einzuholen war. Gleichzeitig schlich sich Goldrain an Laas heran und konnte mit dem Team gleichziehen. Das direkte Spiel, das am vorletzten Spieltag stattfand, endete mit einem Unentschieden und beide Teams hatten vor dem letzten Spieltag gleich viele Punkte gesammelt. Die finale Entscheidung fiel somit erst im allerletzten Spiel. Mit Marling kämpfte noch ein drittes Team um den zweiten Platz.

Für Schlanders endete die Saison in der 1. Amateurliga im starken vorderen Mittelfeld. Damit konnte der Verein mehr als zufrieden mit der diesjährigen Meisterschaft sein.

Hinweis: Die Ergebnisse des letzten Spieltages in allen Ligen standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest. (sam)