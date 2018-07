Rückkehr nach zwölf Jahren

Der ASV Goldrain ist zurück in der 2. Amateurliga. Die Truppe rund um Coach Willi Platzgummer beendete die Saison auf dem zweiten Platz und qualifizierte sich dadurch wie bereits in der vergangenen Saison für die Aufstiegs-Entscheidungsspiele. In einer Dreier-Gruppe bekamen es die Goldrainer mit Eggental und St. Lorenzen zu tun. Am Ende gab es für alle drei Teams ein Happy End.

Von Sarah Mitterer

Gut ein Jahr ist vergangen, seit die Goldrainer Fußballer und ihre Fans den Aufstiegstraum begraben mussten.

Damals verpasste man zunächst den Meisterschaftsgewinn und dann machte auch die Niederlage im Entscheidungsspiel um den Aufstieg gegen Dietenheim/Aufhofen den Traum von der 2. Liga zunichte. Nun, ein Jahr nach der bitteren Enttäuschung, gelang dem Team doch noch die Rückkehr in die 2. Amateurliga. Dass die Truppe rund um Trainer Willi Platzgummer überhaupt an den Entscheidungsspielen teilnehmen konnte, wurde erst im allerletzten Meisterschaftsspiel entschieden. Mölten/Vöran stand als Meister und Aufsteiger fest, doch auch das zweitplatzierte Team durfte aufgrund der Qualifikation für die Entscheidungsspiele vom Aufstieg träumen. Deshalb war der zweite Platz heiß begehrt. Auch Laas und Marling hatten bis zum letzten Spieltag noch die rechnerische Chance Zweiter zu werden. Dafür hätten die Goldrainer im letzten Match aber patzen müssen. Doch sie behielten die Nerven und feierten einen 3:0 Auswärtssieg gegen Tscherms. Damit war den Goldrainern der Vize-Meistertitel nicht mehr zu nehmen und die Teilnahme an den Aufstiegsspielen stand fest. In einer Dreiergruppe bestehend aus den Vinschgern, Eggental und St. Lorenzen sollte schließlich der Aufsteiger ermittelt werden. Bereits im Vorfeld wusste man, dass neben dem Sieger dieses Dreierkreises auch der Zweitplatzierte aufsteigen würde. Die Chancen für die Goldrainer, im nächsten Jahr eine Liga höher zu spielen, standen daher sehr hoch.

Während die Goldrainer das erste Match auswärts gegen Eggental dank des Treffers von Philipp Ausserer mit 1:0 gewannen, mussten sie beim Heimspiel gegen St. Lorenzen mit einer 0:1 Niederlage vom Platz gehen. Da Eggental St. Lorenzen besiegte, hatten alle drei Teams nach dem letzten Spieltag gleich viele Zähler auf ihrem Konto. Aufgrund der besseren Tordifferenz stand Eggental als sicherer Aufsteiger fest, zwischen Goldrain und St. Lorenzen hätte es zu einem erneuten Entscheidungsspiel um den zweiten Platz kommen müssen. Doch dazu kam es nie. Da in der 2. Amateurliga noch genug freie Plätze waren und der Verband entschied, dass auch der Drittplatzierte aufgestiegen wäre, wurde das Match abgesagt und am Ende konnten alle drei Teams ihre Saison mit einer Aufstiegsfeier beenden. Damit kehrt Goldrain nach zwölf Jahren wieder in die 2. Amateurliga zurück.