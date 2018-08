„Es war eine große Ehre“

Vom 18. bis 30. Juli fand in der Schweiz die U19 Fußball-Europameisterschaft der Damen statt. Im Kader der italienischen Nationalmannschaft stand auch Melanie Kuenrath. Die Vinschgerin, die bereits bei den Qualifikationsspielen großen Anteil an der EM-Teilnahme hatte, war die einzige Spielerin aus Südtirol, die mit den „Azzurrine“ an diesem internationalen Turnier teilnehmen durfte.

Von Sarah Mitterer

Melanie Kuenrath ist Vinschgaus Vorzeigefußballerin Nummer 1. Das Fußballtalent aus Burgeis, das schon in frühen Jahren nach München zog um ihrem sportlichen Traum ein Stück näher zu kommen, hat sich auch in der italienischen Fußballwelt bereits einen Namen gemacht.

Nach der Einberufung in die U17 Mannschaft gelang ihr auch der Sprung in den Kader der italienischen U19 Auswahl, wo sie im April ihr Debüt feierte. Nun erfolgte die EM-Nominierung, die für Melanie eine unerwartete Überraschung war. Denn kurz zuvor hatte sie sich bei einem Vorbereitungsspiel mit den

Bayern an der Schulter verletzt. Trotzdem flog sie nach Rom und holte sich mit den restlichen Nationalspielerinnen in Formia den letzten Feinschliff für die EM. Nach der ersten Woche musste Nationaltrainer Enrico Maria Sbardella noch vier Spielerinnen nach Hause schicken. „Ich hatte mir eigentlich gedacht, dass ich aufgrund meiner Verletzung aus dem Kader gestrichen werde, umso mehr habe ich mich gefreut, dass man mich trotzdem mitgenommen hat!“, erzählte die 18-Jährige, die stets auf die Unterstützung ihrer Familie zählen kann.

So machte sie sich Mitte Juli mit der U19 Nationalelf auf den Weg in die Schweiz. Mit ihren „Azzurrine“ traf Melly in der Gruppe B auf Dänemark, Deutschland und die Niederlande. Am 18. Juli war es schließlich soweit. Melanie wurde in der Schlussphase eingewechselt und konnte so ihren ersten EM-Einsatz verbuchen. Doch an der Niederlage (1:3) konnte auch sie nichts mehr ändern.

Drei Tage später stand das Spiel gegen Dänemark auf dem Programm, das Italien trotz Überlegenheit unglücklich mit 0:1 verlor. Auch dieses Mal wurde das Vinschger Fußballtalent am Ende der zweiten Halbzeit eingewechselt. Im letzten Vorrundenspiel kam Melanie krankheitsbedingt nicht zum Einsatz. Italien verlor das Spiel gegen Deutschland mit 0:2 und musste sich vom Turnier verabschieden. Mit ihren Einsätzen zeigte sich Melly, für die es eine große Ehre war Italien bei der EM zu vertreten, sehr zufrieden: „Schade dass für uns nach der Gruppenphase das Aus kam. Meiner Meinung nach waren wir eine Mannschaft mit vielen talentierten Spielerinnen und es wäre definitiv mehr drin gewesen. Leider hat uns ein bisschen das Glück gefehlt.“

Mittlerweile ist die Burgeiserin wieder nach München zurückgekehrt und wird dort wieder für die zweite Mannschaft der Bayern Damen auf Torjagd gehen.