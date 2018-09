„Elf Freunde müsst ihr sein…“

Vinschgau - Wenn 22 Männer 90 Minuten lang einem Ball über den Rasen hinterherjagen, dann ist wieder Fußballzeit. Auch im Vinschgau hat das lange Warten der Fans des berühmtesten Mannschaftssports der Welt endlich ein Ende genommen. Der Kampf um Siege und Titel in der Saison 2018/19 wurde von der Oberliga bis hin zur 3. Amateurliga vor kurzem eröffnet. Es wird vom Meisterschaftsgewinn geträumt und gegen den Abstieg gekämpft. Um erfolgreich zu sein, muss jede Mannschaft nicht nur fleißig trainieren, sondern echten Teamgeist zeigen. Wie einst der deutsche Fußballtrainer Richard Girulatis sagte: „Elf Freunde müsst ihr sein, um Siege zu erringen!“

Oberliga

In Naturns hat sich einiges verändert über der Sommerpause. Nachdem man sich im letzten Moment den Verbleib in der Oberliga gesichert hat, kam es zu einem Umbruch bei den Blau-Gelben. Gleich zwölf Spieler aus der vergangenen Saison stehen nicht mehr im Kader, dafür gibt es gleich elf Neuzugänge, darunter einige namhafte Spieler. Das Amt des Trainers übernimmt Harald Kiem.

Landesliga

Partschins hat in der abgelaufenen Saison den Aufstieg in die Oberliga wieder haarscharf verpasst. In der neuen Saison wird es sicher nicht einfach wieder vorne mitzukämpfen, denn einige etablierte Spieler haben den Verein verlassen. Der zweite Vinschger Vertreter in der Landesliga ist Latsch. Die Schwarz-Weißen konnten sich im Frühjahr vorzeitig den Klassenerhalt sichern und werden dieses Ziel auch heuer wieder anstreben.

1. Amateurliga

Schlanders bleibt weiterhin die einzige Mannschaft aus dem Vinschgau in der 1. Amateurliga. Die Vinschger haben schon oft bewiesen, dass sie die Favoriten ärgern können. Auf der Trainerbank übernimmt Bernd Muther das Kommando.

2. Amateurliga

Die 2. Liga bleibt weiterhin die Vinschger Fußballhochburg. Mit Mals, Oberland, Schluderns, Prad, Kastelbell, Plaus und den beiden Aufsteigern Laas und Goldrain sind im Kreis A gleich acht Teams aus dem Vinschgau vertreten. Für Derbyfans ist diese Liga ein absoluter Traum, an jedem Wochenende wird es irgendwo im Tal ein „Vinschger Match“ geben. Gespannt darf man vor allem auf Kastelbell sein, das sich mit einigen bekannten Spielern verstärkt hat.

3. Amateurliga

Ein Vinschger Quartett wird in hier an den Start gehen. Es sind dies Morter, Kortsch, Eyrs sowie der Absteiger Laatsch/Taufers.

Überblick der Ligen und Vinschger Teams 2018/19:

Oberliga: Naturns

Landesliga: Partschins, Latsch

1. Amateurliga: Schlanders

2. Amateurliga: Mals, Oberland, Schluderns, Prad, Kastelbell, Plaus, Goldrain, Laas

3. Amateurliga: Eyrs, Laatsch/Taufers, Kortsch, Morter