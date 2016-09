Der Ball rollt wieder

Vinschgau - Das Warten hat endlich ein Ende, die Vinschger Fußballfans können aufatmen, denn die Jagd nach Punkten und Toren ist gestartet. Bereits am 4. September wurde die offizielle Meisterschaft 2016/17 eröffnet und der Ball rollt seitdem in den Vinschger Fußballstadien übers Feld. Egal ob Oberliga, Landesliga oder Amateurliga; die neue „Rasensaison“ verspricht zumindest schon einmal auf dem Papier einige brisante Begegnungen.

Von Sarah Mitterer

Vorbei sind die Vorbereitungszeit und die Zeit der Testspiele, jetzt geht es voll zur Sache.

Die Fußballfans haben die Qual der Wahl: Fünf verschiedene Ligen, 16 Vinschger Mannschaften, doch wer spielt wo und welche Derbys werden in der neuen Saison ausgetragen? Hier ein kurzer Überblick.

Oberliga

Das einzige Vinschger Team in der Oberliga ist der SSV Naturns. Die Untervinschger gehörten in der abgelaufenen Saison zu den Überraschungen der Oberliga. Vor allem eine grandiose Hinrunde sorgte dafür, dass Naturns am Ende mit 51 Punkten den hervorragenden 4. Platz belegte. Highlight für die Fans werden die Spiele gegen Obermais sein, die stets viel Brisanz versprechen.

Landesliga

Nach dem Abstieg der Latscher ist der ASV Partschins die einzige Mannschaft aus dem Tal, welche die Meisterschaft in dieser Spielklasse bestreitet. Die Untervinschger belegten in der vergangenen Saison in der Abschlusstabelle den hervorragenden dritten Platz und wollen auch heuer wieder ganz vorne mitspielen.

1. Amateurliga

Auf brisante Derbys können sich die Zuschauer in der höchsten Amateurklasse einstellen. Mit Absteiger Latsch, dem geretteten Schlanders und Kastelbell treffen drei Teams aufeinander, die in der Vergangenheit spannende Duelle austrugen, die stets für viel Zündstoff sorgten.

2. Amateurliga

Eine Art Vinschger Meisterschaft gibt es in der 2. Amateurliga. Gleich sieben Mannschaften aus dem Tal bestreiten diese Meisterschaft. Angeführt werden die Teams von Absteiger Mals, der nach der verkorksten Saison um Wiedergutmachung bemüht ist. Mit Laatsch/Taufers, Oberland, Schluderns, Prad und Eyrs kämpfen fünf weitere Obervinschger Mannschaften um Punkte und vordere Platzierungen in dieser Liga. Das siebte Team im Bunde bildet Plaus.

3. Amateurliga

Vier Vereine aus dem Vinschgau bestreiten die tiefste Spielklasse des Landes. Es sind dies der Absteiger Laas, Goldrain, Morter und Kortsch, die in der 3. Liga den Kampf um den Aufstieg in eine höhere Spielklasse in Angriff nehmen werden.