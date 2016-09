Erste Pokalentscheidungen sind bereits gefallen

Fußball - Der offizielle Meisterschaftsstart fand am 4. September statt, doch die Pokalspiele haben bereits im August begonnen und die ersten Entscheidungen sind bereits gefallen. Für Naturns und Partschins, die in einer Dreier-Gruppe mit Passeier spielten, ist der Italienpokal bereits zu Ende. Beide Teams verloren ihr Match gegen den SC Passeier und sind somit ausgeschieden.



Bei den Amateuren gab es einige spannende Vinschger Duelle. In der 1. Amateurliga ist nur noch Latsch im Pokalrennen. Der Absteiger bezwang Schlanders, Kastelbell schied in einem dramatischen Rückspiel gegen Gargazon aus. In der 2. Amateurklasse bezwang Mals seinen Nachbarn Laatsch/Taufers, Schluderns entschied das Duell gegen Prad für sich und Oberland setzte sich gegen Eyrs durch. Plaus blieb hingegen gegen Tirol auf der Strecke. In der 3. Amateurliga feierte Kortsch einen Sieg über Laas. (Das Ergebnis des Duells Goldrain gegen Morter stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest).

Die Paarungen der zweiten Runde: Latsch spielt in einer Dreiergruppe gegen Kaltern oder Sarntal (hier steht die Entscheidung noch nicht fest) und Meran. Mals trifft auf Schluderns, während Oberland gegen Algund spielen muss. Die letzte Vinschger Paarung bilden Kortsch gegen Morter oder Goldrain. (sam)