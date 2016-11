Titelkampf und Tabellenkeller

Vom Kampf um die Tabellenspitze bis hin zum Feststecken am Ende der Klassierung. Die Bilanz nach acht Spieltagen in der 1. Amateurliga schaut für jede der drei Vinschger Mannschaften ganz anders aus: Während Latsch seiner Favoritenrolle bisher gerecht wurde und im Kampf um den Aufstieg ein gehöriges Wörtchen mitredet, Schlanders sich unter den Top 8 etablieren konnte, steckt Kastelbell-Tschars im Tabellenkeller fest.

von Sarah Mitterer

Unterschiedlicher könnten die Gefühlswelten nach dem Auftakt der 1. Amateurliga nicht sein.

Auf der einen Seite eine Siegesserie, auf der anderen Seite eine Negativserie. Die Bilanz der drei Vinschger Mannschaften nach dem 8. Spieltag im Überblick.

ASV Latsch: Auf einer wahren Erfolgswelle schwimmen derzeit die Latscher. Das Ziel war von Beginn an klar: die sofortige Rückkehr in die Landesliga. Die Bilanz nach acht Spieltagen sieht wie folgt aus: sechs Siege, ein Unentschieden (im Vinschger Duell gegen Schlanders) und eine Niederlage. Mit 19 Punkten und lediglich drei Zählern Rückstand auf die Tabellenspitze konnten die Latscher ihren Platz unter den Top Drei festigen und haben lediglich drei Zähler Rückstand auf die Tabellenspitze. Zudem steht in den Reihen der Latscher der Top-Torjäger der 1. Amateurliga (siehe eigene Meldung). Dennoch, Ausrutscher darf sich das Team von Coach Christian Pixner nicht erlauben, zu dicht geht es im Kampf um den Titel zu.

ASC Schlanders: Für die Balljäger aus Schlanders ist der Auftakt in die neue Saison ebenfalls mehr als gelungen. Mit 13 Punkten befindet man sich aktuell auf dem 5. Tabellenplatz. Drei Siege, davon der 4:2 Sieg im Vinschger Derby gegen Kastelbell-Tschars, konnte die Truppe bisher feiern. Mit vier Ausgleichen sammelte das Team zudem weitere wertvolle Punkte und konnte sich unter den besten Acht etablieren. Nur ein Mal ging man bisher ohne Punkte vom Platz.

ASV Kastelbell-Tschars: In Kastelbell sieht die Fußballwelt hingegen ganz anders aus. Das vom Verletzungspech verfolgte Team steckt im Tabellenkeller fest. Nach den ersten fünf Spielen und den daraus bezogenen fünf Niederlagen, reagierte der Club auf die Negativserie und besetzte den Trainerposten neu. Karl Paulmichl wurde durch Marco Nicoletti ersetzt, der bereits in Passeier, beim ASV Lana, dem Bozner FC und in Latsch das Kommando auf der Spielerbank über hatte. Der erhoffte Aufwind blieb bis dato jedoch aus und die Niederlagenserie ging weiter. Acht Spiele, acht Niederlagen, eine Torstatistik von 6 Toren gegenüber 21 Gegentreffern und als einziges Team null Punkte auf dem Konto. Ein Erfolg muss her, damit die Luft im Tabellenkeller nicht noch dünner wird.