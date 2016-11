Fußball-Jugendtrainer bilden sich weiter

Schluderns/Vinschgau - Je öfter ein Kind den Ball hat, umso besser ist es. Man soll den jungen Spielern die Übungen zuerst erklären. Man darf nicht immer stereotyp das Gleiche machen. Man soll die jungen Kicker oft frei spielen lassen, damit der Spaß am Ballspiel nicht verloren geht.

Die Trainingseinheiten sollen immer einem roten Faden folgen und zum Abschluss mit einem Feed Back enden. Das waren nur einige Anregungen von Arnold Schwellensattl bei der Trainerschulung in der Sportzone von Schluderns. Der ehemalige Fußballspieler, Jugendtrainer beim FC Südtirol und heutige Lehrer an der Sportoberschule in Mals war Referent bei den zwei Fortbildungsveranstaltungen am 12. und 26. November 2016 für Jugend-Fußballtrainer und Betreuer. Referent war auch Gianpaolo Morabito, ehemaliger Serie-A Spieler, Jugendtrainer beim FC-Südtirol und ebenfalls Lehrer an der Sportoberschule. Die Trainerschulung hatte die VSS-Bezirksleitung unter dem Vorsitz von Karl Schuster aus Schlanders organisiert. Tatkräftige Unterstützung erhielt Schuster von Raimund Lingg aus Schluderns, der Mitglied der Bezirksleitung ist.

27 Fußball-Jugendtrainer aus dem ganzen Tal nahmen sich für die Fortbildung Zeit. „Wir waren sehr erstaunt und mehr als erfreut, dass sich so viele Interessierte aus vielen Vereinen angemeldet haben“, betont Schuster.

In den 60 Vinschger Jugend-Fußballmannschaften von der U-8 bis zur U-15 werden rund 800 Kinder und Jugendliche von ehrenamtlichen Trainern und Betreuern umsorgt. Sie alle bemühen sich, ihre Schützling im Umgang mit dem Ball bestens zu fördern. Zum theoretischen Teil der Fortbildung gesellte sich auch ein Praxisunterricht mit den jungen Fußballspielern/Innen der Schludernser U-8 Mannschaft in der Sporthalle und auf dem angrenzenden Fußballfeld.

Die kleinen Kicker hatten ihren Spaß und die Jugend-Fußballtrainer konnten zahlreiche Tipps und viele neue Ideen für die Planung der Trainingsstunden in den jeweiligen Vinschger Fußball-Sektionen mitnehmen. (mds)