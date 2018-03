Ein Sieg fehlte zum großen Glück

Naturns - Drei Jahre lang war der CCM-Titel in Vinschger Hand. Auch in diesem Jahr war es durch den Finaleinzug der Blue Cannibals des SSV Naturns möglich, den Pokal weiterhin im Tal zu behalten. Doch die „Vinschger Serie“ wurde im finalen Spiel gebrochen.

Von Sarah Mitterer

Hockey pur! Einen ganzen Nachmittag lang stand die Sportzone in Prad ganz im Zeichen des Eishockeys.

Schon in der Vergangenheit war der ASV Prad Ausrichter des Finaltags des Prifa CCM-Cups und glänzte stets mit einer perfekten Organisation. Wohl auch deshalb erhielten die Prader auch heuer wieder die Ehre, dieses besondere Eishockeyfest ausrichten zu dürfen. Zwar konnten die Hausherren, die im vergangenen Jahr den Titel holten, heuer nicht ins Finale einziehen, dennoch war die die Stimmung auf der Tribüne einmal mehr einzigartig und eines Finaltages würdig.

Zunächst gehörte das Eis den Prader Geiern, die gegen den HC Gardena Bulls-Queens das Spiel um Platz 5 bestreiten mussten. Die Geier konnten dabei einen versöhnlichen Saisonabschluss feiern und fegten den Gegner mit 8:3 vom Eis. Nachdem im Anschluss das Spiel um Platz 3 ausgetragen wurde, das Vilpian gewann, kam es schließlich zum großen, finalen Showdown. Seit der Saison 2013/2014 schaffte stets eine der beiden Vinschger Mannschaften den Finaleinzug. 2015 und 2016 setzte sich Naturns die Meisterkrone auf, 2017 konnte sich Prad erstmals den langersehnten Titel holen. Auch in diesem Jahr sollte die Vinschger Serie weitergehen. Naturns, das in einer spannenden Viertelfinalserie die Prader Geier aus dem Meisterschaftsrennen warf und im Halbfinale den HC Wikinger Vilpian besiegte, fehlte nur noch ein Sieg um sich zum dritten Mal CCM-Meister nennen zu können. Für viel Unterstützung sorgten die zahlreich angereisten Fans der Blau-Gelben, die über die gesamte Spielzeit ihre „Cannibals“ unterstützen und mit Anfeuerungen zum Sieg verhelfen wollten. Die Naturnser kämpften verbissen um jeden Puck, doch ihr Finalgegner aus Kaltern war an diesem Tag einfach zu stark. Am Ende mussten sie die „Cannibals“ verdient, wie die Naturnser Spieler selbstkritisch erklärten, mit 1:4 geschlagen geben und die Hoffnungen auf den dritten Triumph begraben.

Nach der Preisverteilung wurde auf der After-Game Party im legendären Saloon das Saisonende mit allen teilnehmenden Mannschaften gebührend gefeiert.