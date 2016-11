Spielgemeinschaft zum Wohle der Jugend

Vinschgau Warriors - Einen kompletten Jugendspielbetrieb aufrecht zu erhalten fällt immer mehr Vereinen schwer. Aus diesem Grund hört man in letzter Zeit öfters von Spielgemeinschaften.

Eine solche Kooperation wurde auch im vergangenen Jahr zwischen dem AHC Vinschgau - Eisfix und dem ASV Prad - die Geier eingegangen. Denn die beiden Vereine haben zwar Nachwuchsspieler, jedoch ist die Spielerdecke immer wieder zu gering, um eine eigene Mannschaft in der jeweiligen Kategorie an den Start zu bringen. Mit der Spielgemeinschaft wird der Jugend nun eine Möglichkeit geboten, ihren Lieblingssport in einer passenden Trainingsgruppe durchzuführen, egal ob leistungsorientiert oder freizeitorientiert.

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitgliedern beider Vereine, arbeitete intensiv an der Verwirklichung dieses Projekts. So wurden ein eigenes Logo entwickelt, neue Trikots entworfen und nach einem passenden Namen gesucht. Die Wahl fiel schließlich auf „Vinschgau Warriors“.

In drei Kategorien kämpfen die „Warriors“ um Siege und Punkte: in der U10, U12 und U14. Trainiert werden die drei Mannschaften vom Coach der Eisfix und vom Trainer der Geier. Zwei Mal in der Woche trainieren die Nachwuchscracks in ihrer Heimstätte, einmal in der Woche pendeln sie zum anderen Verein, um gemeinsam zu trainieren. Nur durch eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern der beiden Vereine ist dies überhaupt möglich.

Das Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, eine starke Gemeinschaft zu werden und gemeinsam eine konkurrenzfähige Vinschger Mannschaft auf die Beine zu stellen, die in ferner Zukunft Serie C tauglich ist, um so das Eishockey im Vinschgau wieder populärer machen. (sam)