Auf in die neue Saison

Yoseikan Budo – Schlanders/Mals/Bruneck - Alle Jahre wieder treffen sich Ende September Südtirols Yoseikan Budo Trainer und Assistenten um die neue Saison zu starten. In Bruneck informierte Roman Patuzzi und weiteren Fachreferenten über Neuigkeiten, dem heurigen Jahresmotto „Dein Zentrum im Mittelpunkt“, das Können und Wissen wurde aufgefrischt.

Grundlegende Themen aus den Gebieten der fernöstlichen Trainings- und Kampflehre, der Trainingsprogrammierung, des Kinder- und Jugendtrainings und spezifischer Fachgebiete wurden behandelt.

Seit nunmehr 30 Jahren werden in Schlanders Anfänger und Experten jeden Alters trainiert. Heinz Fritz: „Jeder ist bei uns willkommen, denn Training ist keine Frage des Alters.“

Dies unterstreicht auch das breit gefächerte Kursprogramm in Schlanders und Mals. Mini-Budo für die Jüngsten von vier bis sechs Jahren. Verschiedene Kinder-, Jugend- und Erwachsenenkurse werden angeboten. Darunter Cardio-Training: der Kreislauf wird im Rhythmus der Musik in Schwung gebracht, die Koordination geschult, kurz – ein umfassendes Ganzkörpertraining das Spaß macht.

Aikido ermöglicht Geschmeidigkeit auch im Alter. Klaus Schwienbacher leitet seit mehreren Jahren diesen Kurs, welcher ein mal wöchentlich in Schlanders stattfindet.

Immer wieder werden auch Schulprojekte abgehalten, Fighting-System- und Selbstverteidigungs-Kurse angeboten.

So startet am Mi. 19. Oktober in Zusammenarbeit mit dem AVS Schlanders ein Selbstverteidigungskurs für Männer und Frauen in Schlanders und umfasst 8 Einheiten.

Kampfkunst bedeutet sich selbst kennen zu lernen, sich selbst verteidigen zu können und auch ganzheitliche Fitness.



Infos und das gesamte Kursprogramm sind auf Facebook unter „Yoseikan

Budo Vinschgau“, unter

www.asc-schlanders.it oder www.yoseikan-mals.jimdo.com zu finden.

Telefonisch:

Schlanders: 349 58 39 070

Mals: Tel. 347 67 49 499