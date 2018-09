Beliebte Leichtathletik-Camps

Latsch - Mals - Die Leichtathletik Tage in Latsch und Mals wurden von knapp hundert Kindern besucht. Jährlich im August veranstaltet der Leichtathletikclub Vinschgau Raiffeisen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Sportvereinen ein mehrtägiges Trainings-Camp.

Von Montag bis Mittwoch wurde in Latsch und von Donnerstag bis Samstag in Mals trainiert. In Mals konnte bereits die schöne neuen Anlage benutzt werden. Besonders Spaß machte den fast hundert Kindern das abwechslungsreiche Programm. Laufen werfen und springen als Grundform wurde von erfahrenen und passionierten Trainern und Sportlehrern in zwei Tagen den Kindern schmackhaft beigebracht. Am dritten Tag gab es einen Spaß-Mehrkampf und ein gemütliches Abschlussgrillen. Die Verantwortlichen der beiden Camps waren Monika Müller und Tobias Lechthaler. Unterstützung bekamen sie von den Gemeinden und den Raiffeisenbanken. Für Interessierte wird ein wöchentliches Training ab Schulbeginn angeboten. Viele Kinder waren nach drei Stunden sportlicher Anstrengung müde und begeistert und kündigten ihre Teilnahme fürs nächste Jahr an. Besonders die vielen Wurfvariationen und der Stabhochsprung als Weitsprung punkteten beim Nachwuchs. (mt)