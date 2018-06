Gelungenes Event mit tollen Trails

Reschenpass - „Green Days“ - Am Wochenende vom 01. bis 03. Juni fanden am Reschenpass die Green Days 2018 statt. Mit diesem Event wurde die Bikesaison auf den Strecken der 3-Länder Enduro Trails am Reschenpass eingeläutet.

Egal, ob mit dem eigenen Bike oder den zahlreichen Test-Modellen von verschiedenen Firmen wie Alutech Cycles, Conway, Nicolai Bicycles, BH Bikes, Bold Cycles, Uvex, Alpina und Wheeler Bike, maximaler Fahrspaß und Unterhaltung standen im Vordergrund der Veranstaltung.

Das MTB Freeride Testival lockte auch 2018 zahlreiche Mountainbiker zum Reschenpass, denn das Event gilt als optimaler Saison-Start in der Region rund um den Reschenpass und ist für Single-Trail-Fans genau der richtige Einstieg. Auf den teilweise naturbelassenen Strecken in den Schwierigkeitsgraden S0 bis S3, finden Anfänger wie Profis die entsprechende Herausforderung.

Ausgangspunkt der Green Days war die Talstation der Schöneben Bahn in Reschen. Dort konnten die fahrwütigen Gäste Hunger und Durst stillen. Außerdem standen die verschiedenen Aussteller mit zahlreichen Test-Bikes in der Expo-Area bereit. Wer wollte, konnte alle Modelle aus deren Sortiment Probe fahren. Natürlich konnten alle Trails auch mit dem eigenen Mountainbike bewältigt werden.

Die Bikeguides der Ferienregion Reschenpass standen den Bikern am Freitag und Samstag für Touren bereit und führten die willigen Biker für 20 € über die 3 Länder Enduro Trails.

Drei Bergbahnen (Schöneben, Bergkastel, Mutzkopf) brachten die Gäste zum Ausgangspunkt der Strecken. Eine besondere Herausforderung war der Haideralm Trail Level S3, welcher mit einem Shuttle erreicht werden konnte. Während des ganzen Wochenendes bekamen die Biker vergünstigte Tickets für die Benützung der Bergbahnen. Sehr beliebt bei den Bikern, die lieber abfahren als hochkurbeln.

Am Ende des Tages konnte sich an der Talstation im Sciuri ein Bier oder ein Burger in gemütlicher Runde gegönnt werden. Eine Waschstation war ebenfalls vorhanden um das Bike wieder blitzeblank zu putzen. Für beste Stimmung sorgte das Rahmenprogramm von Donnerstag bis Samstag mit verschiedenen Bikertreffs und Partys. Am 02. Juni fand die große Biker Party im Sciuri mit Cocktails und Live-Musik von Ben Blaskovic statt.

Die diesjährigen Green Days haben als gelungenes Event am Saison-Anfang für viel Freude bei den Besuchern gesorgt. Die hervorragenden Strecken rund um den Reschenpass und dessen atemberaubende Naturkulisse sorgten für massiven Fahrspaß.