Die besten Biker der Welt auf der Haider Alm

St. Valentin auf der Haide - Der große Gewinner des Public Contest Day beim Suzuki Nine Knights MTB 2016 heißt Adolf Silva (ESP). Der junge Spanier gewann sowohl den „Best Trick Award“ als auch den begehrten Titel des „Ruler of the Day“. Bei dem Contest im Jam-Session-Format am Samstag den 10. September holte Sam Reynolds (GBR) den zweiten und Nico Scholze (GER) aus Filderstadt den dritten Platz.



Die Siegerehrung krönte die actionreiche Woche vom 5. – 10. September am Reschenpass, die progressives Mountainbiken vom Feinsten bot. Einer der Höhepunkte war der gewaltige Jump von Clemens Kaudela (AUT), der die sieben Meter hohe Quarterpipe als Abflugrampe für einen der höchsten Mountainbike-Sprünge aller Zeiten nutzte und sich in fünf Meter Höhe katapultierte.

Die neue Event-Location im Oberland hat sich mit ihren fantastischen Panoramablicken als perfekter Austragungsort für den 6. Suzuki Nine Knights MTB erwiesen. Ein völlig neuer Kurs-Ansatz wurde verwirklicht, den es in dieser Form in der Geschichte des Suzuki Nine Knights MTB noch nie gegeben hat. Auf der Haider Alm sind entlang eines Lawinenwalls mehrere variable und kombinierbare Lines entstanden. Neben diversen Step-ups, Tables und einer flowigen Freeride-Line gab es ein massives Kicker-Set-up, auf dem am Ende der Woche der abschließende Freeride-Contest stattfand. Das gelungene Event wurde von der Ferienregion Reschenpass, der Haider Alm und der Crew von Suzuki Nine Knights organisiert und durchgeführt. (aw)