Mit Tourenski, Schnee- und Laufschuhen durch den Winter

Glurns Vinschgau - Der Dynafit Vinschgau Cup wird in der Wintersaison 2916/ 2017 zum fünften Mal ausgetragen. Das neunköpfige Organisations-Team hat die Vorbereitungen getroffen. Die Leitungen für die Anmeldung sind frei geschalten.

Auf die Wintersportler warten einige Neuerungen, darunter neue Startzeiten.

Mit der Möglichkeit, die Rennen auch in Laufschuhen und mit Stöcken zu bestreiten, wurde auf einen möglichen Schneemangel reagiert. Das gab Koordinator Franz Gruber kürzlich bei der Programmvorstellung in Glurns bekannt. Und möglicherweise könnte das „Stocklaufen“ beim Auftakt am Samstag, den 26. November auf der Tarscher Alm erstmals Premiere haben. Gestartet wird dort um 10.00 Uhr an der Talsstation. Neu ist auch, dass es neben der Rennklasse und der Hobbyklasse auch eine Wanderklasse gibt (ohne Zeitmessung und ohne Massenstart).

Weitere Austragungsorte der Tourenski- Schneeschuh- und Laufschuhbewerbe sind Schöneben (Freitag, 16. Dezember, Start: 19.30 h); Watles (Mittwoch, 28. Dezember, Start: 19.30h), Haider Alm (Freitag, 20. Jännner 2017, Start: 19.30 h) und Langtaufers/Maseben (Samstag, 11 Februar 2017, 10.00 h). Zusammen mit den jeweiligen Betreibern der Skigebiete sorgt ein neunköpfiges Team für professionelle Organisation. Und das Team zeigt seit jeher ein großes Herz. Fünf Euro vom Nenngeld (20 Euro) gehen heuer an die Südtiroler Kinderkrebshilfe Regenbogen. (Nachmeldungen vor Ort kosten 5 Euro mehr). Rund 250 Teilnehmer/Innen haben sich im Winter 2015/2016 an den Bewerben beteiligt. Das spricht für deren Attraktivität. mds)

Infos: www.ski-running-com