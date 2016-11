Vorfreude auf den Winter

Langlauf - ASC Sesvenna Volksbank - Der Winter steht vor der Tür und die jungen Sportler des ASC Sesvenna Volksbank stehen mitten in ihrer Vorbereitung für die anstehenden „Volksbank-Rennen“.

Den ganzen Sommer schon wurden bis zu drei mal wöchentlich immer unterschiedene Trainings absolviert, mit Laufen, Bergwandern, Rollen, Koordinationstrainings und einen zweitägigen Trainingslager mit einer Wanderung durch die Uinaschlucht. Beim jährlichen Törggeletag wurde eine sehr tolle Trainingseinheit organisiert, für Jung und Alt ein Nachmittag am Schießstand in der Sportoberschule Mals. Anschließend gemeinsames Törggelen im Forsterbräu. Alle Beteiligten sind Familien aus der Malser Umgebung, aus dem Münstertal und aus St Valentin a d H. freuen sich schon auf den anstehenden Winter. Der Vereinsausschuss hat sich heuer sehr viel vorgenommen. Die Teilnahme an den Südtiroler Volksbankrennen, an den Topolinorennen und der Schülermeisterschaft zählt zum normalen Pflichtprogramm. In Schlinig sind heuer zwei Volksbankrennen, am 7. Jänner ein Skatingrennen und am 8.Jänner die Staffellandesmeisterschaft geplant. Auch die Behindertensport Langlauf-Landesmeisterschaft steht auf dem Programm. Der Jahreshöhepunkt wird aber die dreitägige Italienmeisterschaft der U 16 Langläufer und gleichzeitig zwei Coppa italia Rennen am 10. 11. und 12. März. Zum guten Gelingen eines so umfangreichen Programms bedarf es sehr viel Einsatz aller Beteiligten. Deshalb bitten die Verantwortlichen bei dieser Gelegenheit um freiwillige Mithilfe und Unterstützung bei diesen tollen Veranstaltungen.