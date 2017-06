Sportfest „Kinder für Kinder“ - großer Erfolg

Mals - Eine bunte Kinderschar, begleitet von Kindergartentanten, Eltern, Geschwistern, Omas und Opas bevölkerte kürzlich den Malser Sportplatz. Nach dem festlichen Einzug mit Glöckchentanz, Zumbaschritten und Tritsch-Tratsch-Polka begann das besondere Fest für den guten Zweck.

Begrüßt wurden die kleinen und großen Gäste von der Kindergartenleiterin Irmgard Sapelza Astner und der Kindergartendirektorin Sylvia Baumgartner. Weiter ging es mit Wett- und Schätzspielen, mit Stafetten-Läufen, mit Radfahren, Fußballspielen. Anschließend wurden Würstchen, vegetarische Aufstriche und Getränke serviert, die die Anwesenden bezahlten, um einen Spendentopf zu füllen. Das Malser Kindergartenteam mit elf Tanten hatte die Anregung der Kindergartendirektion aufgenommen, eine Aktion zu starten, um einen finanziellen Beitrag zur traditionellen „Tour de Riva“ zu leisten. Diese führt vom 17. Bis 24. Juni 2017 von Bensheim im Bundesland Hessen bis nach Riva am Gardasee. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sammeln während der 777 Kilometer langen Radtour über drei Landesgrenzen hinweg Geld für krebskranke Kinder unter dem Motto „Kinder für Kinder“. Die Malser Kindergartenkinder konnten sich im Vorfeld für eine sportliche Aktion entscheiden. Rund zwei Monate dauerte die Vorbereitung. Einmal wöchentlich übten die Tanten, unterstützt von Freiwilligen von außerhalb für das Fest. Die Zumba-Gruppe leitete Maria Thurner und das Fußballtraining Paul Gratl. Die Touristik&Freizeit AG stellte die Sportanlage samt Hausmeister Gerd Thöni zur Verfügung. Unterstützung kam von vielen Seiten. So wurden beispielsweise T-Shirts, Speisen, Getränke und Sonstiges spendiert. „Wir danken allen Helferinnen und Helfern sowie allen Sponsoren“, sagt Sapelza. Am 22. Juni werden die Radler an Mals vorbei fahren. Einige Kindergartentanten und Eltern werden sich der Gruppe anschließen und bis zum Etappenstopp in Schlanders mitfahren. Dort werden sie den Organisatoren von „Tour de Riva“ den Scheck mit der erzielten Spendensumme übergeben. „Nach Abrechnung der Spesen könnten es über 1.000 Euro sein“, sagt Sapelza. (mds)