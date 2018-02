Mit Schneeschuhen zur Lawinenübung

Schlanders/Schlinig - Am 18. Jänner 2018 unternahm die Klasse III B der wirtschaftlichen Fachoberschule WFO in Schlanders im Rahmen des Projektes „Sicherheit im Schnee“ eine Schneeschuhwanderung in Schlinig zur Kälberhütte.



Bereits ein paar Tage vorher kam der Bergführer Hubert Wegmann in die Schule und führte die Schülerinnen und Schüler in das Thema Lawinenkunde ein. Nachdem jede/jeder mit Schneeschuhen, Stöcken, einem LVS-Gerät, einer Schaufel und einer Lawinensonde ausgerüstet war, machte sich die Gruppe auf den Weg. Unterwegs wurde immer wieder das Thema Lawinenkunde beleuchtet. So wurde zum Beispiel der Lawinenlagebericht besprochen und die Hangneigung öfters gemessen.

Nach Ankunft bei der Kälberhütte und einer Stärkung begannen die Schüler in Zweiergruppen mit der Lawinensuche. Das heißt: Es wurde geübt, wie man jemanden an Hand des LVS-Gerätes richtig ortet, wie man sondiert und wie man schlussendlich die Person mit Hilfe der Schaufel ausgräbt.

Anschließend ging es im Rahmen eines unterhaltsamen Wettrennens zurück ins Tal.Begleitet wurde die Schulklasse von den Lehrpersonen Jessica Colò und Stephan Dietl, sowie vom Bergführer Hubert Wegmann.

Serafin Weithaler und Renè Kuppelwieser, III B WFO Schlanders