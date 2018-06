Sportverein Schluderns feiert 50. Geburtstag

Schluderns - Drei Tage lang feierte ASV Schluderns Raiffeisen seinen 50. Geburtstag. Auf dem Programm standen Fußballturniere, Festakt, Ehrungen und geselliges Beisammensein. Den Festgottesdienst zelebrierten die Geistlichen Alfred Gander und Josef Stampfl.

Dieser war im Gründungsjahr 1968 Kooperator in Schluderns und gehörte der ersten Fußballmannschaft an.

Doch der Reihe nach. Lange Zeit wurde in Schluderns auf dem „Flugplatz“ Fußball gespielt. „Wir wollen einen Sportverein“, diese Forderung von Jugendlichen war im April 1968 auf Anschlagtafeln und an der Tür vom damaligen BM Franz Klotz zu lesen. Und das zeigte Wirkung. Bereits am 28. Juni kam es zur Gründung des Sportvereins. Erster Präsident war der Bäckermeister Matthias Fritz. Ihn unterstützten im Ausschuss Peppi Rungaldier, Gustl Theiner, Peppi Denicolo‘, Karl Wenusch, Hans Rainalter und Albert Tanzer. Tanzer war erster Fußball-Sektionsleiter. In der Spielsaison 1970/71 konnten erstmals Meisterschaftsspiele auf dem neu errichteten Fußballplatz ausgetragen werden. In den Anfangsjahren drehte sich neben Fußball vieles um Ski Alpin und vor allem Leichtathletik. Später kamen die Sektionen Sportschützen und verschiedene Hallensportarten dazu. Im Fußball schaffte es die Schludernser A-Mannschaft bis in die Landesliga. Derzeit spielt sie in der II. Amateurliga. Höhepunkte im Verein waren der Besuch von Diego Armando Maradona und die Empfänge der Behindertensportler Dorothea Agethle und Roland Ruepp, die WM- und Olympiamedaillen nach Schluderns gebracht hatten. Der ASV Schluderns zählt heute rund 500 Mitglieder und leistet Beachtliches in der Kinder- und Jugendarbeit. (mds)