58 junge Athletinnen im Vollyballfieber

Schlanders - Kürzlich versammelten sich täglich 58 Volleyballspielerinnen im Alter von 10 bis 16 Jahren vor ihrem Quartier „Goldene Rose“ am Schlanderser Hauptplatz. Dann begaben sie sich in die Sporthalle, wo sie in vier Leistungsgruppen mit je einem Trainer eifrig Volleyball spielten.

Eine Tainingseinheit fand am Vormittag und eine am Nachmittag statt. Gespielt wurde auch auf dem Beachvolleyballfeld, das von den Schwimmbad-betreibern zur Verfügung gestellt worden war. Neben dem Volleyballspiel standen auch Freizeitaktivitäten auf dem Programm, darunter der Besuch der GEOS, ein Minikurs in Yoseikan Budo und Schwimmen. Ein Training gestaltete der Personal- und Fitnesstrainer Florian Tarneller vom Projekt Body. Dabei wurden in einem Zirkeltraining spielerisch Kraft und koordinative Fähigkeiten der Mädchen getestet. Das Trainingscamp VolLei fand heuer bereits zum zweiten Mal im Vinschger Hauptort statt. Unterstützt wurde es vom ASC Schlanders und der Raiffeisenkasse. Die Athletinnen kamen aus neun Regionen Italiens. Auch 18 junge Volleyballspielerinnen des ASC Schlanders aus den Mannschaften U-12,U-13 und U-14. trainierten mit. Der organisatorische Leiter des Schlanderser Camps war der Volleyballtrainer Alessandro Di Nardo. Er zeigte sich sehr zufrieden und meinte: „Es war eine intensive Woche, in der die Mädchen sehr viel gelernt und neue Techniken entdeckt haben.“ Das Camp in Schlanders war das erste von drei Sommercamps. Nächste Stationen sind Abano Terme und Pergine Valsugana. (mds)