Beachfete mit großer Anziehungskraft

Schluderns/Vinschgau - Das Beachvolleyball-Nachtturnier samt großer Beachfete zog im Juli (7. 8. 2018) wieder unzählige Jugendliche in den Bann. Die Organisatoren vom Beachkomitee hatten sich viel Mühe gegeben, ein passendes Ambiente zu schaffen.

Anziehungspunkt war vor allem die Party mit heißer Discomusik mit DJs, Spezial Effekts, Go Go Girls und Feuerwerk. Friedlich wurde im Festgelände geflippt und getanzt. Weniger friedlich verhielten sich allerdings mehrere unter 16-Jährige, denen der Zutritt wegen ihres jungen Alters verwehrt worden war. Sie tobten sich außerhalb des Festgeländes aus. Das sorgte für Unmut. Doch im Großen und Ganzen ging alles gut über die Bühne. Die meisten Bürger zeigen Verständnis . „Den Jungen muss man einmal im Jahr doch auch etwas gönnen“, so viele Kommentare. Besonders den direkten Anrainern muss ein Kompliment für ihre Nachsicht gemacht werden. Der Reinerlös der Beachparty geht an den ASV Schluderns, deren Vertreter das Beachkomitee wieder tatkräftig unterstützten. Die Mittel werden in den Jugendsport investiert. (mds)