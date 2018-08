Sportliches Euregio Jugendcamp

Mals - Es ist das Ziel der drei Länder, die Euregio mit Leben zu füllen. Und was erfüllt dieses Ziel mehr, als der Sport, denn Sport verbindet die Herzen über die Grenzen hinweg – und die Jugend lebt uns dies mit einer besonderen Leichtigkeit vor“, sagte Landesrätin Martha Stocker bei ihrem Besuch beim Euregio Sportcamp in der Woche vom 29. Juli bis 05. August in Mals.

Beim gemeinsamen Training erlernten die 60 TeilnehmerInnen im Alter von 12 und 14 Jahren neue Sportarten und erlebten Gemeinschaft mit anderen sportbegeisterten Jugendlichen aus Tirol, Südtirol und dem Trentino. Stolpersteine, wie z.B. Sprachbarrieren wurden durch die Unterstützung von Trainern in den jeweiligen Muttersprachen Deutsch und Italienisch aus dem Weg geräumt. Hausherr und Schuldirektor Werner Oberthaler gestaltete selber einen Programmpunkt und Euregio-Generalsekretär von Ach informierte vor Ort über die Euregio. Sportlich stand die Leichtathletik im Mittelpunkt, aber auch Klettern, Tennis, Badminton, Slackline, Beachvolleyball oder Fußball wurde angeboten. Gemeinsame Ausflüge und Bergwanderungen (Sonnenaufgang) rundeten das abwechslungsreiche Programm ab. Die Sportoberschule Mals mit Trainerstab und Strukturen erwies sich als idealer Austragungsort und so gab es trotz der intensiven Woche durchwegs zufriedene Gesichter und einige neue „grenzenlose“ Freundschaften. (lu)