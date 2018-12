Tokyo 2020 - Olympiatraum

Naturns - Der 25-jährige Sportschütze Simon Weithaler aus Naturns ist seit Jahren Berufssportler und Mitglied der Sportgruppe Esercito. Italienweit und international zählt er zu den Besten und ist seit vielen Jahren überall auf der Welt unterwegs. Nun steht Tokyo 2020 vor der Tür, ohne Frage ein Traum für jeden Profisportler.

von Barbara Gambaro

Die Teilnahme an Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Weltcups und anderen internationalen Wettkämpfen im Sportschießen gehören für ihn schon lange zum Alltag.

Der Schießsport prägt seit 15 Jahren das Leben des 25-jährigen aus Naturns und er hat es geschafft, sein Hobby zum Beruf zu machen. 2014 wurde er Mitglied der Sportgruppe Esercito, was es ihm ermöglicht, in Vollzeit an seiner Karriere zu basteln.

Schon als Kind hat Simon das Schießen mit dem Luftgewehr fasziniert und mit nur 14 Jahren wurde er 2007 in die italienische Nationalmannschaft einberufen. Als Mitglied des Jugendkaders bestritt er 5 Jahre lang erfolgreich Wettkämpfe auf der ganzen Welt, sammelte Erfahrung, verzeichnete einige Erfolge und galt zweifellos als Ausnahmetalent. Den Höhepunkt seiner Jugendkarriere erreichte er mit der Qualifikation zu den ersten Olympischen-Jugendspielen 2010 in Singapur, bei denen er einen ausgezeichneten siebten Platz belegte.

Heute schießt der bereits mehrfache Italienmeister mit seinen 25 Jahren für die Herrenklasse und kann immer noch mit den Besten mithalten. Die nächsten Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokyo hat er fest im Blick. Seit den Weltmeisterschaften in Korea im September diesen Jahres,hatten die Sportschützen die Möglichkeit, Quotenplätze zu erlangen. 2019 gibt es außerdem bei 9 internationalen Wettkämpfen - Europameisterschaften und Weltcups -die Möglichkeit, einen solchen Quotenplatz für die Nation zu ergattern.

Für den 25-jährigen Naturnser wäre eine Teilnahme an den Olympischen Spielen noch das fehlende Puzzle-Stück um seine Karriere perfekt abzurunden. Ein Ziel, das der junge Profisportler mit viel Selbstdisziplin und körperlichem aber auch mentalem Training, zu verwirklichen versucht. Für die kommende Saison, die mit den Luftgewehr-Europameisterschaften in Kroatien im März beginnt, hat er sich viel vorgenommen. Ob er die Chance nutzen und sich einen Quotenplatz schnappenwird, wird spätestens Ende September 2019 bekannt sein.