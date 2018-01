Neue Raiffeisenkasse Untervinschgau ist aktiv

Seit Jahresbeginn ist die neue Raiffeisenkasse Untervinschgau voll aktiv. Damit ist die Fusion der drei Raiffeisenkassen Naturns, Tschars und Schnals perfekt. Unter dem Motto „g e m e i n s a m . stärker“ starten sie in eine gemeinsame Zukunft.

Vergangenen Mai hatten die Mitglieder der drei Raiffeisenkassen die Fusion einstimmig beschlossen.

Zum Jahreswechsel wurde sie nun auch technisch reibungslos umgesetzt. Mitglieder und Kunden konnten am ersten Arbeitstag im neuen Jahr die Bankdienste wie gewohnt nutzen und bei einem Aperitif mit den Mitarbeitern auf den gelungenen Zusammenschluss anstoßen. „Derzeit herrscht Aufbruchsstimmung in der Bank“, sagt Manfred Leimgruber, Direktor der neuen Raiffeisenkasse Untervinschgau. Ganz im Sinne des neuen Mottos der Bank „g e m e i n s a m . stärker“

2016 hatten die Verwaltungsräte der drei Kassen die Weichen für die Fusion gestellt und in intensiver Vorbereitung mit den knapp 50 Mitarbeitern die neue Raiffeisenkasse auf die Beine gestellt. „Von Anfang an stand für uns das gemeinsame Ganze im Vordergrund, um an Stärke zu gewinnen“, sagen die Obmänner der drei bisherigen Raiffeisenkassen Gottfried Vigl (Naturns), Karl Johann Bernhart (Tschars) und Michael Grüner (Schnals) unisono. Die drei Raiffeisenkassen Naturns, Tschars und Schnals arbeiten seit Jahrzehnten erfolgreich in ihrem Marktgebiet und stehen wirtschaftlich wie finanziell gut da. Die jetzt erfolgte Fusion war keine finanzielle Notwendigkeit und kein „Muss“, sondern ein weitsichtiger Schritt der drei Verwaltungs- und Aufsichtsräte, um eine Neuausrichtung für eine erfolgreiche Zukunft als starker Finanzpartner für das untere Vinschgau zu ermöglichen. Mit 350 Mio. Euro Bilanzsumme, 570 Mio. Euro Kundengeschäftsvolumen, 70 Mio. Euro Eigenkapital sowie 10.000 Kunden und knapp 2.000 Mitgliedern reiht sich die neue Raiffeisenkasse Untervinschgau unter die ersten 15 der 41 Südtiroler Raiffeisenkassen ein. Als örtliche Genossenschaftsbank wird sie auch weiterhin ihren Beitrag für eine nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung im Tätigkeitsgebiet leisten.

„Die Fusion ermöglicht neue Entwicklungen und mehr Spezialisierung in verschiedenen Finanzbereichen, um für die Mitglieder und Kunden bedarfsorientierte Finanzlösungen zu erarbeiten“, meint der Vizedirektor der Raiffeisenkasse Untervinschgau Herbert Alber. Zudem schafft sie die Voraussetzungen, die Professionalität im Markt- und Innenbereich und die Rentabilität der Bank weiter zu steigern.