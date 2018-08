Castelbel Wine Tasting

Kastelbell - Ein Dorf - ganz im Sinne des guten Weines - wurde kürzlich im Weinsalon Cafe Seeber in Kastelbell von den Herstellern Marinushof, Köfelgut, Josmoar, Lehengut, Rebhof, Himmelreichhof und Unterortl aufs Beste präsentiert.

von Emanuel Abertegger

Das Unternehmerpaar Marion und Stefan Volgger und ihr Team vom Weinsalon Cafe Seeber in Kastelbell luden am Donnerstag, 2. August, zum ersten Castelbel Wine Tasting ein und zahlreiche Weinexperten von nah und fern folgten dieser Einladung gern.

Ein restlos ausverkauftes, perfekt organisiertes und unterhaltsames Event wurde gekonnt von Stefan Volgger, seines Zeichens Sommelier und Leiter der Abteilung Wein in Meran bei PUR Südtirol, selbst moderiert. Und dies obwohl man aufgrund eines kurzen Platzregens mit Hilfe des Bürgermeisters Gustav Tappeiner noch auf die Schnelle in den Bürgersaal umziehen musste.

Ein Dorf - ganz im Sinne des guten Weines - wurde von den Herstellern Marinushof, Köfelgut, Josmoar, Lehengut, Rebhof, Himmelreichhof und Unterortl aufs Beste präsentiert. Die hochkarätige Jury, bestehend aus Ulrich Wallnöfer, Gehard Tomasi, Stefan Vannuccini und Johannes Kohler roch, schmeckte, kostete und beriet sich durch die verschiedenen Flights, der önologische Fachausdruck gleichartiger Weine, entweder einer Region, einer Rebsorte oder eines Jahres. Gekonnt ließ man auch das Publikum zu Wort kommen, denn auch dort befanden sich Sommeliers und sogar Weinakademiker. So konnten zu guter Letzt nicht weniger als 31 Weine von Weiß- über Rosé, bis hin zum perfekt ausgebauten Rotwein verkostet werden, und diese aus nicht mehr als ein, bzw. zwei Jahrgängen. Erstaunlich für eine Gemeinde von der Größe Kastelbell-Tschars. Diese gewollte Identifikation hin zu qualitativen und regionalen Weinen unterstrich Stefan Volgger für Kastelbell-Tschars wie auch für den Weinsalon Seeber abschließend noch einmal.

Den Abschluss des launigen Abends bildeten die Dankworte an die Hersteller, die Jury und natürlich auch an das Team, welches gekonnt die zu verkostenden Weine servierte. Dem Publikum gefiel dann sicherlich auch die Einladung, die freundlicherweise zur Verfügung gestellten Weine ihrer Bestimmung zukommen zu lassen und sie bei einer weiteren Diskussions-und Kennenlernrunde zu leeren. Man darf bereits auf das nächste Event gespannt sein, der am 02. September stattfindenden kulinarischen Weinwanderung.