Am Puls der Fragen zur Wirtschaft

Mals/Vinschgau - Es geht darum, die Schule zu öffnen und den Elfenbeinturm zu verlassen, und es geht darum miteinander und voneinander zu lernen. So bringt Projektkoordinator Klaus Wallnöfer die Grundidee des Projektes „Schule und Region – neue Zeiten, neue Lernformen“ auf den Punkt.

von Magdalena Dietl Sapelza

Zum vierten Mal in Folge erarbeiten Schülerinnen und Schüler der IV. Klasse FOWI im Oberschulzentrum in Mals zusammen mit Partnern aus der heimischen Wirtschaft unterschiedliche Themen.

In der Firma HOPPE wird die „Bauwirtschaft in Südtirol“ unter die Lupe genommen. In der Raiffeisenkasse Prad-Taufers dreht sich alles um das Thema „Wie entwickelt sich die regionale Wirtschaft im Zeitalter der Digitalisierung“. Um „Bargeldloses Zahlen“ und um einen „Business-Plan“ für die „Ochsenberger Alm“ in Langtaufers geht es in der Raiffeisenkasse Obervinschgau. Erstmals ist auch der FC-Südtirol mit von der Partie. Für den Südtiroler Profi-Fußballverein erarbeiten Schüler neue Marketing-Strategien, um die Identifikation mit dem Verein zu steigern und die Fan-Kultur zu fördern. Die Aufgabenstellungen erschließen den Schülerinnen und Schülern neue Arbeitsfelder und fördern die Auseinandersetzung mit der realen Wirklichkeit in der Wirtschaftswelt. Begleiter der Schüler sind Ansprechpartner in den einzelnen Betrieben und Tutoren in der Schule. Ziel des Projektes ist es, durch das Erarbeiten und Vertiefen der gestellten Aufgabenfelder nahe am Puls der Fragen zur Wirtschaft zu sein und die fachlichen, kulturellen und sozialen Kompetenzen zu stärken. Das betonte Direktor Werner Oberthaler bei der Projektvorstellung in der vergangenen Woche. Anwesend waren neben Medienvertretern Thomas Pinggera von der Raiffeisenkasse Prad-Taufers, Gerhard Stecher von der Raiffeisenkasse Obervinschgau, Hildegard Spiess von der Firma HOPPE und Harald Fischnaller vom FC Südtirol. Im Dezember werden die Projekt-Ergebnisse vorgestellt.