Schifahren und mehr

Vinschgau/Südtirol - Die Ortler Skiarena ist mit dem Verkauf der Saisonskarten gestartet. Im Vorverkauf werden 10 Prozent Preisnachlass gewährt. Der Skipass kostet für einen Erwachsenen 328,50 anstatt 365 Euro - ein Preis für 15 Skigebiete.

von Erwin Bernhart

Inw der Ortler Skiarena kann bereits Schi gefahren werden: Schnals und Sulden haben geöffnet.

Mit diesen zwei Skigebieten kann die Ortler Skiarena - im Gegensatz zum großen Bruder im Osten der Dolomiti Superski - eine Wintersaison von 6 Monaten garantieren. 15 Skigebiete von Reinswald im Sarntal bis Sulden, von Schöneben bis Schwemmalm sind in der Ortler Skiarena vereinigt und bieten den Einheimischen eine einzige Saisonskarte. „Der Westen Südtirols kann auch über die Skigebiete erkundet werden“, sagt Skiarena-Präsident Erich Pfeifer. Mittlerweile ist es die 37. Saison als Ortler Skiarena, die sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich erweitert und mittlerweile insgesamt 330 Pistenkilometer aufzuweisen hat. „Dieses Angebot kann mit einem günstigen Skipass wahrgenommen werden“, sagt Pfeifer. Und heuer exklusiv: Kinder bis 8 Jahre fahren in den 15 Skigebieten völlig kostenlos und beim Kauf eines Familienpasses berechnet die Skiarena pro Kind, das älter als 8 Jahre ist, 135 Euro für die Saisonkarte. Man wolle die Leute damit auch motivieren, beim Skifahren zu bleiben, diverse Angebote über das Skifahren hinaus zu besuchen. Denn in den Skigebieten werden abwechselnd Events geboten, der Skicross am Watles im Jänner etwa, Konzerte in Sulden. Oder auch die Verlosung in Sulden am 2. April 2017, an der jeder Skipass-Inhaber teilnehmen kann. Es werden drei Traumreisen verlost (1. Preis 14 Tage Malediven für zwei Personen, 2. Presi 14 Tage Karibik und 3. Preis 10 Tage Familienurlaub auf Gran Canaria).

Für die Urlaubsgäste haben die Skigebiete Schöneben, Haideralm, Watles und Sulden mit der „Skiarena Vinschgau“ Neues auf die Beine gestellt. Die Mehrtageskarten für die Gäste werden mit einem einzigen Preis angeboten und in allen vier Skigebieten kann diese benutzt werden. „Die „Skiarena Vinschgau“ ist integrierter Bestandteil der Ortler Skiarena“, sagt Pfeifer. Man habe erstmalig die Kirchtürme abgebaut und arbeite nicht mehr gegeneinander sondern miteinander. Die Gäste können sich so ungezwungen während ihres Aufenthaltes im Vinschgau ungezwungen und unproblematisch zwischen den Skigebieten bewegen.