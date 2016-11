Erfolgreich mit Online-Shop

Vinschgau - Das Online-Einkaufen wird immer beliebter. Das eröffnet neue Chance für Anbieter. Der Internet-Auftritt muss jedoch gut durchdacht sein, damit er erfolgreich ist. Lehrgänge an der Landesberufsschule in Schlanders vermitteln das Rüstzeug

Von Magdalena Dietl Sapelza

Wir konnten nach dem neuen Internetauftritt den Umsatz deutlich steigern und viele neue Privatkunden aus allen Teilen Europas dazu gewinnen“, sagt Marion Gluderer vom Kräuterschlössl in Goldrain.

„Der Lehrgang „Internet Manager“ an der Landesberufsschule Schlanders hat mir und unserem Betrieb sehr viel gebracht“. Gluderer hat 2016 im Laufe des halbjährigen Lehrganges ihren bereits bestehenden Online-Shop umgekrempelt und den modernen Erfordernissen des digitalen Wirtschaftens angepasst. Mit dem neuen Shop Wear Programm ist es ihr gelungen, den Auftritt in der „Google“- Suchmaschine zu optimieren. Ihre Homepage wird nun von Kundinnen und Kunden in aller Welt besser gefunden. Ihr Online-Auftritt ist mittlerweile auch Handy-tauglich. Das heißt: der Inhalt ist so aufbereitet, dass er auf einem Blick erfassbar ist.

„Ein gut funktionierender Online-Shop -eingebettet in eine atrraktive Homepage- ist eine zukunftsweisende und spannende Sache. Man erreicht Kundinnen und Kunden auch außerhalb des Vinschgau und erweitert so den Radius“, betont die Direktorin der Landesberufsschule Schlanders, Virginia Tanzer. „Denn wenn man nur im Vinschgau verkauft, ist es oft zu wenig.“ Und der Koordinator des Lehrgangs Peter Klotz meint: „Der virtuellen Welt des Internets kann sich heute kaum noch ein Unternehmen entziehen, deshalb gilt es, sich den Herausforderungen zu stellen, um mit der Zeit zu gehen.“

Wie Marion Gluderer nutzten elf weitere Vinschger Unternehmer beziehungsweise deren Mitarbeiter das mit fachlich kompetenten Referenten besetzte Kursangebot. Es ist im Vergleich zu Kursen im Ausland relativ günstig. Die Teilnehmer/Innen nahmen daraufhin ihre teilweise überalterte Homepage ins Visier und ergänzten sie mit einem Online Shop. Mittlerweile gelingt es den Kurteilnehmern/Innen Marketing-Konzepte selbstständig zu erstellen und einen Nutzen aus den digitalen Auftritten zu ziehen. Denn wer nur zuschaut, wie andere das Internet nutzen und selbst passiv bleibt, könnte den Zug in die Zukunft verpassen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die tägliche Betreuung des Internet-Online Shop. Wer Kunden warten lässt, hat oft das Nachsehen. Im Jänner 2017 startet in der Landesberufsschule ein neuer Lehrgang.

Infos: Tel. 0473 73 79 05