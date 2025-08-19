Gratulation

Kommentar von Chefredakteur Erwin Bernhart

veröfftl. am 19. August 2025

Unserem Mitarbeiter, dem Heinrich „Heiner“ Zoderer gratulieren wir zur Verdienstmedaille des Landes Tirol. Natürlich gilt unser Gratulieren auch dem Bernhard Köllemann aus Langtaufers, dem Josef Kuppelwieser aus Latsch, dem Karl Luggin aus Laas und dem Ludwig Veith aus Prad, die die Verdienstmedaille in Innsbruck aus den Händen der LH Toni Mattle und Arno Kompatscher erhalten haben. Weil aber der Heiner seit mehr als 10 Jahren mit seiner Feder den Vinschgerwind als freier Mitarbeiter bereichert, wollen wir ihn besonders hochleben lassen. Wer auch immer den Heiner für die Verdienstmedaille vorgeschlagen hat, hat dem Heiner und damit dem Umweltschutz Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit verleihen können. Denn sein Einsatz - gemeinsam mit anderen - für den Umweltschutz und damit einhergehend für die Vinschgerbahn und der daraus resultierenden Erfolge (die Bahn fährt wieder, es gibt keine Schnellstraße durch den Vinschgau) hat dem Modernisierungswahn im Tal die Stirn und Alternativen geboten. Der Heiner war und ist ein gesellschaftlicher Mitdenker, aus Sicht der Wirtschaft oft auch ein Unbequemer. Der Heiner hat, bescheiden wie er ist, seine Verdienstmedaille und die damit einhergehende Aufmerksamkeit dem Umweltschutz im Allgemeinen, der Umweltschutzgruppe Vinschgau im Besonderen und vor allem auch dem allzu früh verstorbenen Gründungsmitglied und Professor Florin Florineth gewidmet.