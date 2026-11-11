Kommentar von Chefredakteur Erwin Bernhart

veröfftl. am 11. November 2026

Gelungen ist es uns, mehrere Elektrizitätswerke und die Leute, die dahinterstehen, in der mittig gehefteten Broschüre „Strom aus dem Vinschgau“ zu bündeln. Eine Super Geschichte. Denn lange Zeit war der Vinschgau in Sachen Energie eine Art Kolonialland, welches man ausgebeutet hat. Langsam, langsam beginnt sich die Geschichte zu drehen. Über die Jahrzehnte konstant geblieben sind die historischen Genossenschaften Stilfs und Prad, wenn auch von den politischen Umständen lange Zeit mehr gefesselt als frei. Die Genossenschaften beginnen seit einigen Jahren - gottseidank - zu blühen. Jene in Graun ist dazugekommen. Mit dem Vinschgauer Energiekonsortium hat man die Stromleitungen und die Stromverteilung selbst in die Hand genommen. Von Laas hinauf bis zum Reschen. Das ist vorausschauenden und mutigen und dann mutig umsetzenden Leuten zu verdanken. Mutigen, auch gegenüber Bozen hartnäckigen Leuten ist es zu verdanken, dass in den letzten Jahren neue und gut ausgebaute Kraftwerke dazugekommen sind. Es ist noch einiges in Sachen Elektroenergie im Vinschgau möglich. Man kann da anführen, dass es sich um eine regenerative und also saubere Energieform handelt, dass die Produktion klimaneutral ist. Man kann und muss auch die ökonomischen und die volkswirtschaftlichen Vorteile anführen. Und: Der Energiehunger nimmt faktisch zu.