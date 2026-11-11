Medienkompetenz braucht Verbündete.

Am 17. Oktober 2026 um 17 Uhr wurde im Schloss Kastelbell eine neue Arunda Ausgabe vorgestellt. Dieses 220 Seiten umfassende Buch leitet das Erscheinen von drei Arunda-Publikationen ein, die zum 50-jährigen Jubiläum unserer Kulturzeitschrift auf die Welt kommen.

Am Samstag, dem 28. November 2026 um 10:30 Uhr vormittag in der Bibliothek Schlandersburg werden die Plattner Arunda 109, die Arunda 110 – Eduard und Wendelin Kugler – WEITERGEBEN und die Arunda 111 – JOSEF „PEPI“ FEICHTINGER vorgestellt.

Zurück zu Karl Plattner, Kenner der Vinschger Landschaft, er ist ein bedeutender Südtiroler Künstler mit internationalem Gewicht. Dieses Buch gibt uns nun neue Einblicke in den Arbeitsprozess des Künstlers, wir haben das Gefühl, dem Maler über die Schulter blicken zu können.

Beleuchtet werden seine frühe Arbeiten der Nachkriegzeit, die erste große Ausstellung in Schlanders (bereits 1946!), wo er sehr gut verkauft hat und sich so sein Studium in Florenz, Mailand und Paris finanzieren konnte.

Sein erster öffentlicher Auftrag in Naturns und der Aufenthalt in Brasilien werden im Buch ebenso beleuchtet, wie seine Zeit in Paris und Mailand, seine Arbeit in der Kirche von Alsack bei Mals. Plattner war ein Pionier der Südtiroler Malerei, in seinen Anfängen oft angefeindet und missverstanden. Als Beispiel kennen wir das Drama um sein Fresko in der Friedhofskapelle Naturns, das mit Nägeln zerkratzt wurde und jahrelang hinter einer Bretterwand versteckt war.

Diese Pietà ist nun restauriert und ins richtige Licht gerückt, die Beschädigungen wurden vom Restaurator bewusst sichtbar gelassen.

Die Abbildung des monumentalen Freskos im Südtiroler Landtag lässt sich im Buch auf einen Meter Breite ausklappen, bringt uns dieses „Heimatkonzentrat“ nach Hause in unsere Lesezimmer.

Eine weitere Arbeit des Künstlers, die 2x16 Meter große Freskierung der Europakapelle bei Schönberg im Stubaital kann auch als Ausklappbild bewundert werden, ebenso wie seine Arbeiten im Festspielhaus von Salzburg und die titelgebende Arbeit „Karussell des Lebens“, ein Auftragswerk für eine Wiener Versicherungsgesellschaft.

Zahlreiche Briefwechsel zwischen dem Künstler mit Architekten und Auftraggebern bereichern das Buch zusätzlich, geben Einblicke in das Berufsleben des Malers.

In Zusammenarbeit mit dem Archivio Plattner, Alessandro Casciaro vom Plattner Archiv (www.alessandrocasciaro.com), dem Mart in Rovereto (www.mart.tn.it), der Familie Plattner und der Arunda ist es Ursula Schnitzer und Eva Gratl gelungen, völlig neue Einblicke in den Arbeitsprozess dieses Künstlers aufzuzeigen.

Die Gemeinde Mals bietet heuer noch spannende Veranstaltungen zum

40. Todestags des Künstlers: https://www.facebook.com/people/Marktgemeinde-Mals-Comune-di-Malles-Venosta/61588640521768/?hpir=1