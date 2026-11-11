Bauplatz: Haus Gevelanum - In der Natur Zuhause

Oberhalb der Etsch, dort, wo einst Obstbäume Wurzeln schlugen, steht nun das Haus Gevelanum in Göflan, ein moderner Baukörper, der sich mit vielen Fenstern nach Süden öffnet, um seinen Bewohnern zweierlei zu bieten: die Natur, die hier den Ton angibt und viel Tageslicht. 08/15 Lösungen sucht man vergeblich. Innen wie außen.

„Es war ein langes, sehr schmales Grundstück“, erklärt Architekt Michael Reichegger von der Architekturgemeinschaft 15 in Schlanders. „Die Herausforderung bestand darin, dem geplanten, langgestreckten Baukörper die Wuchtigkeit zu nehmen und ihn optisch aufzugliedern. Die neue Wohnanlage sollte sich maßstäblich an die umliegende Bebauung, also an die relativ kleinen Bauvolumen der umliegenden Gebäude orientieren.“ Das Team von der Architekturgemeinschaft 15 hat deshalb im Grunde zwei Baukörper mit einem „Treppenhaus in der Mitte als eigenständiges, optisch trennendes Element entworfen. Zusätzlich wurden die Bauvolumen lagemäßig leicht versetzt und gedreht. So wirkt das Gebäude kleinteiliger und passt sich besser in das bestehende Dorfgefüge ein. Gleichzeitig wird dadurch mehr Privacy für die Bewohner geschaffen.“

Da hier in Zukunft auch der Vinschger Radweg vorbeiführen wird, galt es nicht nur eine durchdachte Lösung bei der Positionierung der Wohneinheiten zu finden, sondern auch bei der Erschließung des Gebäudes. „Ebenerdig von der Zufahrtsstraße Mühlbachweg aus ist das Mehrfamilienhaus erreichbar. Hier befinden sich auch die Autoabstellplätze und der Zugang zum Gebäude“, erklärt Reichegger, „das unterste Stockwerk hingegen wurde als Wohngeschoss mit hochwertigen Gartenwohnungen ausgebildet.“

Dunkelbraune Holzlamellen strukturieren die Fassade und sorgen für eine ruhige, moderne Optik. Sie haben nicht nur eine ästhetische Aufgabe, sondern auch eine funktionale, nämlich als Balkonbrüstungen. Die Blecheinfassung des Flachdaches nimmt die Lamellengeometrie auf. Als ästhetische Referenz für das Haus Gevelanum diente auch die angrenzende Bahnbrücke aus Stein. Der Sockel ist deshalb mit Naturstein verkleidet.

Gegliedert ist das Mehrfamilienhaus insgesamt in vier Stockwerke: Das Untergeschoss beherbergt die bereits erwähnten vier Gartenwohnungen, das Erdgeschoss die Autoabstellplätze und Fahrradboxen und oberhalb dieses Stockwerks befinden sich zwei weitere Wohngeschosse mit fünf Wohnungen, deren Größen zwischen 47 Quadratmeter und 93 Quadratmeter variieren. Mit der Treppe, die sich wie erwähnt, im Kern des Gebäudes befindet und den Baukörper in zwei Teile teilt, konnte für alle Wohnungen ein Höchstmaß an Intimsphäre geschaffen werden. Gleichzeitig erhält durch die leicht versetzte Ausrichtung jede der Wohneinheiten einen optimalen Lichteinfall, einen geschützten Außenbereich als Terrasse und vielfältige Blickbeziehungen in das Grün rundherum. Die beiden Penthouse-Wohnungen, von denen eine noch nicht verkauft ist, haben zusätzliche Terrassenflächen an der Ost- und Westseite. Die Schlaf- und Badbereiche wurden auf der Nordseite untergebracht, die Wohnbereiche hingegen Richtung Süden.

Diese profitieren natürlich von optimaler Besonnung. Riesige Glasfronten geben den Blick frei auf Göflan, die Jennwand und das Kreuzjöchl und fangen ein Höchstmaß an Tageslicht und damit auch Gemütlichkeit ein. Eine hohe Wohnqualität bieten die Wohnungen. Die hochwertige Ausführung zeigt sich etwa in einer verchromten Badausstattung, in getönten Dusch-Trennwänden oder in einem ausgeklügelten, integrierten Beleuchtungskonzept. Holzboden in Eiche tragen die Wohn- und Schlafbereiche, die Bäder hingegen hochwertige Fliesen in Terrazzo-Optik.

Beheizt wird mit einer großen Photovoltaikanlage auf dem Dach und einer Wärmepumpe. Das sorgt für eine gute Energiebilanz, was gar nicht so einfach war. „Das Ganze war energetisch eine Herausforderung“, sagen Anna und Bernd Regensburger von Immobilien Regensburger, die den Verkauf der Wohnungen übernommen haben, zum Vinschgerwind. „Einmal musste der Sockel mit den Gartenwohnungen als eine Einheit eingepackt und gedämmt werden, zum anderen die beiden oberirdischen Baukörper noch einmal separat voneinander.“ Nun trägt das Haus Gevelanum die KlimaHaus A Nature-Plakete. Alles ist vorbildlich von den hiesigen Handwerkern ausgeführt worden. Eine unvergleichlich hohe Bauqualität zeichnet das Haus Gevelanum aus.

Die Vesta GmbH realisierte als Bauträger ein Vorzeige-Projekt, den Verkauf der Wohnungen übernahm - wie bereits erwähnt - Regensburger Immobilien aus Schlanders. Nur noch eine Wohnung ist zu haben, alle anderen sind bereits verkauft worden. Vesta baut übrigens auch in Mals ein Mehrfamilienhaus. Maleum nennt sich das Projekt, bei dem ebenfalls nur noch eine Wohnung verkäuflich ist.

Die Freude bei den neuen Wohnungsbesitzern im Haus Gevelanum ist natürlich groß. Wie könnte es auch anders sein, in privilegierter Lage hier am Ortsrand von Göflan. Übrigens: Seinen Namen hat das Mehrfamilienhaus Gevelanum von lateinischen Namen Göflan. Der Ortsname wurde in einer lateinischen Urkunde von 1212 als Gevelanum erstmals verschriftlicht.