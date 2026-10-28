Gute Reifen für die Sicherheit

Die Sicherheitsformel für Reifen lautet „4x4“. Das heißt: 4 gleiche Reifen, max. 4 Jahre alt, 4mm Restprofil und Winterreifen bei unter 4 Grad Celsius.

Das Fahrzeug soll 4 gleiche Reifen montiert haben, das heißt: gleiche Marke, gleicher Typ, gleiches Produktionsdatum. Alle Reifentypen bestehen aus einer eigenen Gummimischung und härten deshalb im Laufe der Zeit unterschiedlich aus. Harte Reifen haften auf nasser oder glatter Straße schlechter.

Max. 4 Jahre alt sollten die Reifen sein. Das Herstellungsjahr kann auf dem Reifen abgelesen werden: der DOT-Code besteht aus 3 oder 4 Ziffern, wobei die ersten 2 Ziffern immer für die Kalenderwoche stehen, die folgenden Ziffern für die Jahreszahl (z.B. 1603 bedeutet 16. Kalenderwoche, Jahr 2003 - 2498 bedeutet 24. Kalenderwoche, Jahr 1998). 4 mm Restprofil sollten die Reifen haben, denn das Profil eines Reifens dient zur Aufnahme und Ableitung von Wasser. Das Reifenprofil sowie die Profiltiefe spielen dabei eine wichtige Rolle und garantieren für Haftung, Sicherheit bei Aquaplaning und einen kürzeren Bremsweg. Bei Tagestemperaturen unter 4° C sind auf jeden Fall Winterreifen zu verwenden, auf Schneefahrbahnen sowieso.