Medienkompetenz braucht Verbündete.

Den Namen Jeffi erhielt er als Kind beim Cowboy- und Indianerspielen. Und dieser Spitzname ist ihm bis heute geblieben. Aufgewachsen ist er in der Großfamilie Lingg mit sechs Brüdern und einer Schwester. Wenn ihn einst jemand fragte, wo er hingehöre, antwortete er „I bin der Mittlere fan Lingga Max“. In der Volksschulzeit hatte es Jeffi als Linkshänder schwer. Gewaltsam machte der Lehrer aus ihm einen Rechtshänder. „Olz außer schreibm tua i heint nou mit links“, erklärt er. In den Sommerferien hütete er die „Heimatkühe“ in Tschengls. In der Mittelschulzeit half er auf einer Schweizer Alm. Jeffi begann Fußball zu spielen und versuchte seinen älteren Brüdern nachzueifern. „Pa mir isches als onziger nit glungen“, schmunzelt er. Ein Hindernis war die Kochlehre, die ihm kaum Zeit für das Training ließ. Er begann die Lehre am Stilfser Joch, setzte sie in Meran fort und schloss sie mit der Gesellenprüfung im Hotel Savoy ab. Den Militärdienst absolvierte er in Meran und Innichen. Er wurde ins Erdbebengebiet von Avellino geschickt und erlebte bedrückende Momente. „Miar hobm lei Toate ausgrobm“, erzählt er. Nach der Militärzeit begann er als Koch im „Hotel Paradies“ in Latsch. Später kochte er im „Gasthof Bärenwirt“ und im „Hotel Garberhof“ in Mals. Jeffi suchte immer wieder neue Herausforderungen. Er arbeitet in der Firma HOPPE, führte eine Bar in Schluderns, war bei der Aufforstung tätig und beim „Raumausstatter Kofler“. Schließlich wechselte er in die Familien-Firma LICO, wo er bis zu seiner offiziellen Pensionierung 2025 beschäftigt war. Er hilft dort noch immer als Berater im Bereich Kundendienst. Privat fand er mit der drei Jahre jüngeren Lilli Notte aus Mals die Frau fürs Leben. Kennengelernt hatte er sie in der Disco im ENEL-Gebäude in Mals. 1989 heiratete er sie und wurde Vater zweier Söhne. Die Familie lebte anfangs in Jeffis Elternhaus und zog dann in Lillis Elternhaus nach Mals. „I bin obr olm a Schludernser bliebm“, bekräftigt er. Jeffi ist ein geselliger, oft fabulierender Unterhalter und nie um Lösungsvorschläge verlegen, wenn jemand ein Problem hat. Nein zu sagen, fällt ihm schwer. „I loss ungearn lugg, wenn i eppas übernimm“, betont er. Gefragt ist Jeffi vor allem als Koch bei unterschiedlichen Veranstaltungen. Es gibt kaum einen Verein, dem er nicht in irgendeiner Weise verbunden war und ist. Er war aktiv im Alpenverein, bei den Schützen, im Pfarrgemeinderat, im Vorstand des Jugendhauses und im Führungsausschuss der Sporthalle. Er ist Schauspieler und Bühnenbauer beim Theaterverein, Mitglied im Imkerverein und als geprüfter Wanderführer unterwegs. Erste Priorität hatte und hat der Schludernser Sportverein. Er kocht für Mannschaften, serviert Nudel, rollt Serviettenknödel, schaut in der Sportbar nach dem Rechten, hilft bei den Ritterspielen, wo er kaum Zeit zum Schlafen hat. Wichtig ist ihm auch die Freiwillige Feuerwehr. Er wurde allerdings erst als 26-Jähriger angelobt. Der erste Beitrittsversuch scheiterte am Militärdienst, der zweite am Argument, dass er als Koch nie Zeit haben würde. Wenn sein Piepser schrillte, war Jeffi nicht zu bremsen. Er zählte meist zu den ersten am Einsatzort. Dass er im wahrsten Sinne des Wortes durch‘s Feuer ging, unterstreicht folgende Begebenheit: Als er 2023 eine Rolle im Theaterstück „Traumhochzeit“ besetzte, versprach er der Regisseurin hoch und heilig, von gefährlichen Einsätzen Abstand zu nehmen. Dann brannte Stunden vor der letzten Aufführung eine Böschung bei Spondinig und Jeffi war nicht mehr zu halten. Er landete mit einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus. Im ausverkauften Saal war die Aufregung groß. Ohne Jeffi hätte man absagen müssen. Doch Minuten vor der Aufführung betrat er mit verrußtem Gesicht die Garderobe und meinte: „I hon mi selbst entlossn unt in Doktr gsogg dass i af di Bühne muaß.“ Erstaunlicherweise bot Jeffi daraufhin seine beste Leistung. Mittlerweile ist er altersbedingt kein aktiver Feuerwehrmann mehr. Er ist Teil der Gruppe 65+ und der Veteranen. Doch Jeffi wäre nicht Jeffi, wenn er sich nicht eine Ersatz-Aufgabe gesucht hätte. Seit kurzem ist er freiwilliger Sanitäter beim Rettungsdienst Weißes Kreuz. „Drhoam bin i weani gwesn“, sagt er. „Ohne s‘ Verständnis fa mei Frau war olz nit gongen. Obr iatz wear i gach learnan miaßn, NA zu sogn.“