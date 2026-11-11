Medienkompetenz braucht Verbündete.

Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts steuern wir eine Schneekrise zu. Und auch die Tage und Jahre des Gletschereises sind gezählt. Roberto Dinale, der Direktor des Südtiroler Landesamtes für Hydrologie und Stauanlagen, hat in einem Interview Ende Oktober d.J. festgestellt, dass mit der aktuellen Klimapolitik absehbar ist, dass in 30 bis 40 Jahren alle Südtiroler Gletscher verschwunden sein werden. Schritt für Schritt schwindet die Kryosphäre. Im heurigen Sommer haben die Betreiber des Sommerskilaufes am Stilfserjoch mitgeteilt, dass sie den Skibetrieb am Gletscher aus Sicherheitsgründen einstellen mussten. Im Winter 2024 wurde im traditionsreichen Skiort Chamonix die Gondelbahn abgebaut

Eine internationale Studie aus dem Jahr 2019 hat gezeigt, dass selbst wenn das Ziel der Pariser Klimakonferenz 2015 eingehalten würde, die Erderwärmung auf 1,5° C einzubremsen – was unwahrscheinlich scheint – ein Drittel der Eis- und Schneevorkommen im Himalaya und im Hindukusch schmelzen wird. Die Süßwasserversorgung von eineinhalb Milliarden Menschen würde sich stark verschlechtern und in Ländern wie Afghanistan, Bangladesch, Bhutan, China, Indien, Myanmar, Nepal und Pakistan wären fast doppelt so viele Menschen von der steigenden Gefahr von Missernten betroffen. Das Problem ist global und die Tendenz bedrohlich.

Schnee leistet immense Klimaarbeit.

Unser Planet Erde erwärmt sich durch den Treibhauseffekt. Kohlendioxid, Methan und Lachgas sind Treibhausgase, welche die Abstrahlung von Wärme in das All verhindern und dämpfen. Der Treibhauseffekt ist der Grund, warum der Schnee uns verlässt. An der Messstation Mauna Loa auf Hawaii erreichte die atmosphärische CO₂-Konzentration im Jahr 2025 mit 430 parts per million neue Höchstwerte. Vor Beginn der Industriellen Revolution (um das Jahr 1750) lag der Kohlendioxidgehalt in der Luft konstant bei rund 280 ppm (parts per million, d. h. 280 CO₂-Moleküle pro Million Luftmoleküle).

Die Ozeane gehören zu den großen Kohlendioxid-Bindern; sie absorbieren 90% der Kohlendioxidmenge, die wir Menschen des Anthropozäns ausstoßen. Damit tragen die Weltmeere ganz wesentlich zur Abmilderung des Treibhauseffektes bei.

Aber auch der Schnee leistet eine immense Klimaarbeit: Bis zu 90% des Lichtes, das auf eine schneebedeckte Fläche trifft, wird in den Weltraum zurückgestrahlt. Schnee dämpft durch sein Reflexionsvermögen die Erwärmung unseres Planeten. Fehlt der Schnee, fehlt auch dessen Reflexion des Lichtes. Die Messeinheit für das Reflexionsvermögen ist Albedo (lateinisch: das Weiße). Die Albedo des Schnees beträgt 0,9 – was sehr hoch ist. Die Albedo von Ackerflächen, Wäldern und Pflanzen liegt zwischen 0,1 und 0,3. Sie reflektieren also weniger als ein Drittel des Sonnenlichtes. Ozeane weniger als ein Zehntel. Gäbe es plötzlich keinen Schnee mehr, würde die Oberfläche, die heute von Schnee bedeck ist, ein Vielfaches von Energie absorbieren. Kontinente und Ozeane würden sich noch schneller erwärmen als ohnehin schon. Schmutz und Partikel, die in der Atmosphäre weite Strecken zurücklegen können, lagern sich auf verschneiten Flächen ab und verringern die Albedo des Schnees. Diese Partikel können aus zahlreichen Quellen stammen: aus Waldbränden, Landwirtschaft, Viehzucht, Industrie, Bauwesen, Verkehr. In den vergangenen 60 Jahren verzeichnen wir in Europa im Durchschnitt eine Reduktion von 3 bis 5 Schneetagen pro Jahrzehnt. In Nordamerika und Ostsibirien liegt die Zahl bei 2 bis 3 Tagen.

Angst um den Schnee

Aus dem Wissenstand der Paläontologen und Geologen wissen wir, dass es im Laufe der Erdgeschichte mindestens fünfzehn Eiszeiten gegeben hat. Mit dem sogenannten Holozän befanden wir uns seit 12.000 Jahren in einer postglazialen Wärmeperiode, die klimatisch vergleichsweise stabil war. Doch im letzten Jahrhundert ist das Klima in eine menschengemachte Erwärmung davongaloppiert. Für diesen Klimawandel hat sich der Begriff Anthropozän eingebürgert. Wir Menschen sind diejenigen, welche die Erwärmung des Planeten verursachen. Die Eingrenzung der Erderwärmung auf +1,5° C, wie in der Weltklimakonferenz von Paris 2015 beschlossen, gelingt uns nicht. Vielmehr wird sich die Oberflächentemperatur der Erde um 2,5 bis 3° C erhöhen.

Heute ist Schnee keine Selbstverständlichkeit mehr. Er steht auf dem Spiel. Er fordert uns. „Er ist ein Gewissen“ schreibt der Schwede Sverker Sörlin in seinem Buch „Schnee -Eine Kulturgeschichte“ (btb Verlag München, 2026). Sörlin ist preisgekrönter Wissenschaftskommunikator und Professor für Umweltgeschichte am KTH Royal Institute of Technology in Stockholm.

Schnee verstehen

Thorsten Bartels Rausch vom Paul Scherrer Institut in der Schweiz schrieb 2013 in der Fachzeitschrift Nature den Beitrag „Zehn Dinge, die wir über den Schnee wissen sollten“. Bartels Rausch gehört zu den weltweiten Wissenschaftlern, die die feinsten Bestandteile von Schnee und Eis auf Molekül- und Atomebene verstehen wollen. Sie untersuchen Schnee und Eis in einer noch nie dagewesenen Detailauflösung, die ihnen eine immer größer werdende Vielfalt und Variabilität offenbart. Schnee zu verstehen, bedeutet, etwas zu verstehen, das von zentraler Bedeutung für das Klima, die Erde und das Leben ist“ schreibt unter anderem Bartels Rausch. „Sein Verhalten zu verstehen, ist entscheidend, um die Zukunft unseres Planeten vorhersagen zu können.“ Schnee gefriert und schmilzt bei annähernd 0° C. Weltweit leben eine Milliarde Menschen in oder in der Nähe von Umgebungen mit derartigen Temperaturen. Großstädte und große Agrarflächen können vom Schneeschmelzwasser weit entfernter Bergregionen abhängig sein. Mit fortschreitendem Klimawandel wird die Häufigkeit von „Nulldurchbrüchen“ – durch den Gefrierpunkt – zunehmen, und die Gebiete, in denen sie auftreten, werden sich nordwärts und in die Höhe ausdehnen, in die höheren Lagen der Bergregionen. Die Zeitpunkte des Gefrierens und Tauens werden sich zunehmend überlappen und die stabilen Jahreszeitenwechsel, die in historischen Zeiten die Normalität waren, werden immer seltener eintreten.

Wo fällt bisher Schnee?

Mit 98 % fällt fast der gesamte Schnee auf der Nordhalbkugel. In einem typischen Winter ist annähernd ein Viertel der Landoberfläche der nördlichen Hemisphäre von Schnee bedeckt. Mehr als vierzig Millionen Quadratkilometer. Die Fläche variiert natürlich Jahr für Jahr. Langfristig geht der Trend dahin, dass die Schneefläche schwinden wird. Schnee kommt hauptsächlich in Nordamerika, Grönland, Europa und Russland vor. Auch in den Anden und in Asien schneit es, und in Neuseeland, im südöstlichen Australien, in Patagonien und der Antarktis. In Afrika fällt Schnee in den nördlichen, östlichen und südlichen Gebirgsregionen des Kontinents. In der Inselwelt Asiens und des Pazifischen Ozeans, in West- und Zentralafrika sowie in Zentral- und Westaustralien schneit es praktisch niemals. Gleiches gilt für einige Wüstengebiete in den Anden und die trockensten Gebiete der Ostantarktis, die aufgrund ihres extremen Klimas, das nach Ansicht mancher Forscher seit Millionen von Jahren herrscht, eisfrei sind.

Wie entsteht Schnee?

Schnee besteht aus Kristallen. Schnee wird in der Höhe der Luftschichten umgewandelt durch eine Kraft, über die der Mensch die Kontrolle verliert: die Kälte. Schnee entsteht durch Wasserdampf, der abkühlt, sobald die Luft nach oben steigt. In den oberen Luftschichten kondensiert der Wasserdampf zu feinen, flachen Eiskristallen mit hexagonaler Struktur; vorausgesetzt, es sind ausreichend Kondensationskeime vorhanden, an denen er sich anheften kann: Staubkörner, Aerosole, eine Handvoll Moleküle.

Die hexagonale Struktur entsteht durch den Aufbau der Wassermoleküle, ein Sauerstoffatom plus zwei Wasserstoffatome, die sechseckige Kristalle ausbilden. Schneekristalle und Schneesterne sind also keine gefrorenen Wassertropfen, sondern Wassermoleküle, die vom Aggregatzustand Dampf direkt in den festen Aggregatzustand übergehen. Je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und anderen atmosphärischen Bedingungen kann ihre Gestalt erheblich variieren. Bei Temperaturen von zwölf bis sechszehn Grad unter Null wächst der Eiskristall rasch und formt die klassische, symmetrische Form des Schneesterns mit sechs oder mehr Armen, in Ausnahmefällen doppelt so vielen. Ist es nicht ganz so kalt, nimmt der Schneestern eine schlichtere Gestalt an. Ist es kälter wird die Flocke runder.

Schneeflocken fallen je nach Größe, Dichte, Temperatur und Wind unterschiedlich schnell. Meist jedoch verhältnismäßig gemächlich, mit etwa fünf Kilometern pro Stunde.

Schnee macht die Welt still

Schnee besitzt eine Reihe von Eigenschaften, die uns nicht unbedingt auf Anhieb in den Sinn kommen. Schnee macht die Welt still. Auf ihren Weg zur Erde wurden die Schneeflocken vom leisesten Windhauch verfrachtet. Bei Sturm haben sie sich gleich weit an der Erde entlang bewegt wie auf sie zu. Danach bedeckt der Schnee die Landschaft, in der die Atmosphäre ihn belassen hat. Nur wenige Dinge liegen so friedlich da wie ein mit frischem Schnee bedecktes Feld. Schnee besitzt geräuschdämpfende Eigenschaften. Besonders frisch gefallener Schnee absorbiert Geräusche effizient. Bei Schneefall kehrt Stille ein. Wenn es schneit, verschlucken die Schneeflocken die Schallwellen. Schnee besteht – wie schon oben ausgeführt – aus hexagonalen Kristallen. Jedes kleine Sechseck der Schnellkristalle leistet seinen Beitrag bei der Schallabsorption. Auch am Boden bleibt die schallabsorbierende Eigenschaft bestehen. Schon fünf Zentimeter Schnee reduzieren den Schall um die Hälfte. Sinkt der Schnee in sich zusammen, nimmt die Schallabsorption ab. Dann brechen die feinsten Verästelungen der Kristalle, und die Luft, die als schalldämpfender Polster in den Zwischenräumen gesessen hat, wird ausgepresst.