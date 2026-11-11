Medienkompetenz braucht Verbündete.

Vinschgerwind: Ausgerechnet der einzige Nicht-SVP-Bürgermeister im Tal, der Glurnser BM Erich Wallnöfer, hat heuer im Sommer mit der Schließung der Stadt für den Durchzugsverkehr Akzente gesetzt. Was sagt der SVP-Bezirk dazu?

Irmgard Gamper: Wir haben darüber im Bezirksausschuss gesprochen. Etwas Gutes hat das Ganze, weil es die Dringlichkeit der Verkehrsfrage im oberen Vinschgau aufgeworfen hat. Für diese Frage braucht es eine Lösung. Die Aktion selbst kann man, isoliert betrachtet, verstehen und nachvollziehen. Eines ist aber auch klar: Mit einer solchen Aktion ist niemand allein. Es sind alle mitzunehmen. Glurns hatte einen Vorteil, alle anderen, Mals, Schluderns und Prad, hatten einen Nachteil. Es steht dem SVP-Bezirk nicht zu, sich einzumischen. Die Bürgermeister haben sich bereits zusammengesetzt.

Albrecht Plangger: Ich habe mich nicht intensiv mit der Materie befasst. Sicher ist, dass unter den Nachbarbürgermeistern mehr zu reden gewesen wäre. Ein paar Geschichten könnte man einfacher lösen, etwa in der Früh und am Abend etwas mehr Verkehr zulassen, wenn die Touristen nicht da sind. Man wird sich allerdings daran gewöhnen müssen, dass Glurns öfters für den Verkehr gesperrt sein wird. Vielleicht kann man aber einige Dinge anders lösen. Sicher ist auch, dass man bei der großen Umfahrung Nägel mit Köpfen machen wird müssen. Da sind aber die Bürgermeister gefragt. Wir als Partei können da mithelfen, wenn es darum geht, einen entsprechenden Gesprächsrahmen zu schaffen, oder den LH mit der Thematik zu befassen. Aber letztlich ist es die Geschichte der Anrainergemeinden. Jeder wird da etwas geben müssen und jeder wird etwas bekommen.

Vinschgerwind: Vor vier Jahren sind Sie an die Spitze des SVP-Bezirkes Vinschgau, zum dritten Mal als SVP-Bezirksobmann und zum ersten Mal als SVP-Bezirksobmannstellvertreterin, gewählt worden. Ein Rückblick auf diese vier Jahre: Was war gut, was hätte besser laufen können?

Irmgard Gamper: Bei der Mobilität ist viel passiert. Wenn wir ganz unten im Tal beginnen: Bei der Unterführung des Fahrradweges auf der Töll waren wir richtig hartnäckig. Das ist gelöst. Auch der Kreisverkehr auf der Töll in Richtung Partschins ist gelöst. Die Auswirkungen beider Maßnahmen sind im Verkehr spürbar. Wir haben Druck gemacht und wir hatten Erfolg. Der Tunnel in Kastelbell war bereits auf Schiene. Bei der Latschander ist es gelungen, dass die Steinschlaggalerie verlängert wird. Das Schülerheim und die Tiefbauhalle sind auf Schiene. Immer wieder wurde von unserer Seite auf diese Baustellen hingewiesen. Auch vom Landtagsabgeordneten Sepp Noggler. Wir haben ja keinen eigenen Landesrat, dafür haben wir die Sonderregelung mit dem LH, indem wir als Vinschger Kontaktgruppe 3 - 4 Mal jährlich zu direkten Arbeitsgesprächen mit dem Landeshauptmann zusammenkommen.

Albrecht Plangger: Wir haben den Direktbus von Mals nach Nauders bekommen. Und auf dem Joch oben wird gearbeitet.

Vinschgerwind: Was wird denn auf dem Joch gearbeitet?

Albrecht Plangger: Gehsteig, Wege und Parkplätze. Jetzt ist der Schnee da. Aber die „Maltamaschin“ ist auf dem Joch losgegangen. 10 Jahre hat es gebraucht. Wenn die Maltamaschin einmal losgegangen ist, bin ich überzeugt, dass einiges rasch kommen wird. Also das sind gute Geschichten. Wo nichts weitergeht, ist der Nationalpark Stilfserjoch. Jedes Jahr haben wir eine neue Idee, wie wir das lösen könnten. Aber es gelingt nicht. Die Römer kommen nicht zu uns herauf. Solange die Römer nicht heraufkommen und sich die Sachen mit uns anschauen ...

Vinschgerwind: ... Es muss jemand geben, der imstande ist, die Römer heraufzuholen...

Albrecht Plangger: Das kann nicht ich machen. Da sind andere zuständig. Aber sie müssen die Römer zu uns bringen!

Vinschgerwind: Keine Partei in Südtirol hat ein derartiges Abstimmungsverfahren: Wahl zum Ortsausschuss mit Ortsobmann oder Ortsobfrau, Wahl zum Bezirksausschuss mit Bezirksobmann usw. Eure Beurteilung: Ist die Südtiroler Volkspartei nach wie vor im Volk gut verankert?

Albrecht Plangger: Gut verankert ist die Partei immer noch. In den meisten Gemeinden weiß man, dass es eine Ortsgruppe gibt und wer der SVP-Ortsobmann oder die SVP-Ortsobfrau ist. Das politische Interesse ist, im Gegensatz zu früher, bei den Leuten aber nicht mehr so da. Früher, als es noch wenige Vereine und wenige Freizeitangebote gab, war die SVP-Ortsgruppe auch noch so etwas wie ein Freizeitverein. Mit den Leuten wurden da auch Ausflüge gemacht. Das ist nicht mehr. Die Leute haben anderes zu tun und politische Verpflichtungen sind hart und zach. Aber wir sind überzeugt, dass die Partei Zukunft hat und dass sie in jedem Dorf berechtigt ist.

Vinschgerwind: Sie Frau Gamper sind relativ jung in der Partei. Was sagen Sie?

Irmgard Gamper: Die Partei ist auch für die Jugend interessant. Es gibt natürlich gesellschaftliche Veränderungen. Oft werden ganz ungefiltert Dinge übernommen. Häufig überwiegen Schimpfen und Klagen. Man hat das ja auch bei den letzten Gemeinderatswahlen gesehen, dass im letzten Moment dann doch die Bereitschaft kam, mitzuarbeiten, oft aus dem Wunsch mitzugestalten auch bei der Volkspartei. Es gibt natürlich andere Parteien, die scheinbar den Zeitgeist mehr treffen, indem sie mehr poltern, mehr schreien...

Vinschgerwind: ... mehr online. Die SVP ist ja eine Offline-Partei ...

Irmgard Gamper: Mag sein. Man hat ja den Vorwurf erhalten, etwas anderes machen zu müssen. Aber ausschließlich auf Tik Tok zu setzen, würde unseren Ansprüchen nicht gerecht.

Vinschgerwind: Anders gefragt: Mit welchen Argumenten überzeugt ihr beide die Leute, SVP-Mitglied zu werden bzw. für ein Gremium zu kandidieren und aktiv zu werden?

Irmgard Gamper: Die bevorstehende Wahl zu den Ortsausschüssen ist die schnellste und die einfachste Gelegenheit, aktiv mitzugestalten und erste politische Erfahrungen zu sammeln. Im eigenen Dorf kennt man sich aus, man ist da daheim, man kennt die Probleme, die angegangen werden sollen. Man kann mitarbeiten, etwa bei der Zusammenstellung des Programms bei den Gemeinderatswahlen - diese Brücke müsste saniert werden, diese Straße müsste hergerichtet werden, der Sportplatz usw. In der Regel hat man über die SVP-Ortsausschüsse einen guten Austausch mit der Gemeindeverwaltung. Und: Der SVP-Ortsausschuss ist die Kaderschmiede für künftige Gemeindevertreter.

Albrecht Plangger: Ich seh’ das genauso. Ein junger Mensch hat die Chance, in einen SVP-Ortsausschuss und damit in die Politik hineinzuschmecken. Er kann jedes Thema bis zum Bürgermeister bringen. Ist man hartnäckig, bringt man auch Themen weiter. Wir raten zu dieser Lebenserfahrung. Zu den älteren Mitgliedern sagen wir, ihr müsst die Arbeit der Partei etwas unterstützen, die Partei braucht a bissl a Geld, wir machen als Partei den Rahmen. Wenn wir einen starken Rahmen haben, dann haben wir Mehrheiten. Wenn wir Mehrheiten in der Gemeinde etwa haben, dann brauchen wir weniger zu streiten ...

Vinschgerwind: ... obwohl Streit durchaus fruchtbar sein kann ...

Albrecht Plangger: Ja schon, Streit hilft oft auch mit. Aber einen Rahmen braucht es auch, damit nicht jeder nach links oder nach rechts schreit. Ein Rahmen hält halt zusammen. Und dabei spielt die Partei eine große Rolle und sie ist von Nutzen für das gesamte System. Wenn Ruhe und stabile Mehrheiten in der Gemeinde sind, kann gearbeitet werden. Ein Beispiel bei mir im Dorf Graun: Wir waren da 5 Jahre ohne Vertretung im Gemeinderat. Jetzt haben wir wieder zwei Gemeinderäte und eine funktioniernde SVP-Ortsgruppe. Die Gemeinderäte könne sich da rücksprechen. Das ist wichtig. Vor allem für kleine Gemeinden braucht es einen funktionierenden Ortsausschuss neben dem Gemeinderat.

Vinschgerwind: Die SVP-Mitglieder in den Dörfern sind demnächst aufgerufen, ihren SVP-Ortsausschuss neu zu wählen. Ist alles vorbereitet?

Albrecht Plangger: Am Wochenende vom 22. November finden die Ortsausschusswahlen statt. Fast alle Dörfer wählen. Wir haben für ganz wenige Orte einen zweiten Termin Ende Jänner. Mals und Stilfs werden erst im Jänner wählen. In den kleinen Realitäten von Gomagoi und Trafoi sehe ich den Sinn schon, dass es da eine Zusammenlegung geben soll. Die bringen die Leute nicht mehr zusammen.

Vinschgerwind: Aber in der Großgemeinde Mals?

Albrecht Plangger: In Mals ist es eine interne Entscheidung. Es wird gesagt, dass man die Leute nicht mehr zusammenbringt und es so nicht mehr funktioniere. Man sei außerstande, 9 Strukturen aufrechtzuerhalten. Man wolle es mit einer großen Ortsgruppe probieren und da mit einem größeren Ausschuss von mehr als 10 Leuten. Da benötigt man in Mals eine längere Vorbereitungszeit.

Vinschgerwind: Wie viele SVP-Mitglieder hat der Bezirk Vinschgau aktuell?

Irmgard Gamper: Eine genaue Zahl können wir nicht nennen, da die Erfassung noch läuft.

Albrecht Plangger: So um die Zweitausend. Aber noch ist nicht fertig und bei den Ortsausschusswahlen kommen noch einige dazu.

Vinschgerwind: Wie viele waren es vor, sagen wir, dreißig Jahren?

Albrecht Plangger: Um Einiges mehr. Aber damals war es wohl nicht die Anzahl der Leute, denn damals hat einer oft für viele eingezahlt. Wir haben heute 44 Ortsgruppen, 280 sind es landesweit. Wir haben aber sehr kleine Ortsgruppen. Wichtig ist, dass Ortsgruppen wieder in allen Gemeinden vertreten sind. Wenn es vier in einer Gemeinde sind, ok, wenn nur noch eine sein wird, auch ok.

Irmgard Gamper: Wir haben eine positive Grundstimmung. Wichtig ist, dass die Flamme überall brennt. Darauf aufbauend soll die Begeisterung wachsen.



Vinschgerwind: Geht der Bezirk Vinschgau bei den nächsten Landtagswahlen leer aus?

Albrecht Plangger: Das hoffen wir nicht. Damit das nicht passiert, sind wir dabei, die Weichen zu stellen. Das ist unsere Hauptaufgabe. Wenn alles so bleibt, riskieren wir eine Nullrunde. Unsere Forderung in den Kleinbezirken ist, dass wir nur noch mit einem Kandidaten oder einer Kandidatin in die Wahlen gehen. Wenn wir auch noch mit den Wipptalern oder mit den Unterlandlern eine Koalition vereinbaren können, kämen einige Stimmen von auswärts. Heute ist es so, dass wir im Vinschgau mindestens mit zwei Kandidaten ins Rennen gehen müssen und bekommen haben wir dann einen dritten Kandidaten dazu. Die Partei muss sagen, dass die Kleinbezirke mit einem Kandidaten/in in die Wahl gehen dürfen.

Irmgard Gamper: Ich denke, dass es allen bewusst ist, um was es geht. Es ist so, dass die größeren Bezirke die kleinen Bezirke nicht unbedingt verlieren wollen. Das Wipptal und das Unterland haben derzeit keinen Vertreter im Landtag. Wenn der Vinschgau nun auch wegbrechen sollte, geht die Vielfalt verloren. Die Partei muss sich dieser Situation bewusst sein.

Albrecht Plangger: Nächstes Jahr zu Weihnachten müssen wir unseren Kandidaten/in haben. An den Vorwahlen können sich, das wollen wir organisieren, alle Personen, die die Grundsätze der SVP teilen, teilnehmen. Eine solche Wahlbeteiligung ist sehr wichtig.